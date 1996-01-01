Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НК "Альянс" обновит ХНПЗ
Наблюдательный совет Внешэкономбанка рассматривает вопрос о выделении $1,3 млрд на модернизацию Хабаровского НПЗ, заявил премьер-министр Владимир ПУТИН в ходе заседания набсовета ВЭБа, передает РИА Новости.
Премьер отметил, что это одно из важнейших предприятий для Дальнего Востока страны. По его словам, модернизация позволит "внедрить там самые современные и экологически чистые технологии, обеспечить выпуск моторного топлива по самым высоким стандартам – "Евро-4" и выше".
Проект реконструкции и модернизации Хабаровского НПЗ, входящего в нефтяную компанию "Альянс", предусматривает ввод новых установок и объектов на НПЗ, модернизацию действующих объектов, внедрение современных технологий, повышение экологичности технологических процессов и улучшение качества выпускаемого топлива.
В соответствии с бизнес-планом, в результате реализации проекта произойдет увеличение глубины переработки нефти с 63 до 92% и увеличение выхода светлых нефтепродуктов с 56 до 72%. Это, в свою очередь, сделает экономически эффективным увеличение объема переработки до 4,5 млн тонн нефти в год.
НК "Альянс" с 2007 года ведет масштабную реконструкцию Хабаровского НПЗ, стоимость которой президент "Альянса" Муса БАЖАЕВ оценивал ранее в один миллиард долларов. Реконструкция должна завершиться в первом квартале 2012 года.
Правительство Хабаровского края и группа "Альянс" согласовали с компанией "Транснефть" подключение Хабаровского НПЗ к строящемуся нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) с годовыми поставками в объеме 5 млн тонн нефти
ДосьеНефтяная компания "Альянс" создана в конце 2001 года. В 2008 году компания завершила слияние со шведской West Siberian Resources (WSR), став ее "дочкой", при этом группа "Альянс" получила контроль в WSR. В результате слияния West Siberian Resources была трансформирована в вертикально интегрированную нефтяную компанию, в России она работает в трех крупнейших нефтяных регионах – Тимано-Печорском, Волго-Уральском и в Западной Сибири (Томская область).
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин