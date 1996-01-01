НК "Альянс" обновит ХНПЗ

Наблюдательный совет Внешэкономбанка рассматривает вопрос о выделении $1,3 млрд на модернизацию Хабаровского НПЗ, заявил премьер-министр Владимир ПУТИН в ходе заседания набсовета ВЭБа, передает РИА Новости.

Премьер отметил, что это одно из важнейших предприятий для Дальнего Востока страны. По его словам, модернизация позволит "внедрить там самые современные и экологически чистые технологии, обеспечить выпуск моторного топлива по самым высоким стандартам – "Евро-4" и выше".

Проект реконструкции и модернизации Хабаровского НПЗ, входящего в нефтяную компанию "Альянс", предусматривает ввод новых установок и объектов на НПЗ, модернизацию действующих объектов, внедрение современных технологий, повышение экологичности технологических процессов и улучшение качества выпускаемого топлива.

В соответствии с бизнес-планом, в результате реализации проекта произойдет увеличение глубины переработки нефти с 63 до 92% и увеличение выхода светлых нефтепродуктов с 56 до 72%. Это, в свою очередь, сделает экономически эффективным увеличение объема переработки до 4,5 млн тонн нефти в год.

НК "Альянс" с 2007 года ведет масштабную реконструкцию Хабаровского НПЗ, стоимость которой президент "Альянса" Муса БАЖАЕВ оценивал ранее в один миллиард долларов. Реконструкция должна завершиться в первом квартале 2012 года.

Правительство Хабаровского края и группа "Альянс" согласовали с компанией "Транснефть" подключение Хабаровского НПЗ к строящемуся нефтепроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) с годовыми поставками в объеме 5 млн тонн нефти