Энергетика изыскивает резервы

Управляющий электроэнергетикой Дальнего Востока холдинг "РАО Энергетические Системы Востока" планирует до 1 февраля 2010 года утвердить трехлетнюю и пятилетнюю инвестпрограммы с учетом приоритезации проектов. Уже к 1 января менеджмент компании должен определиться с источниками финансирования инвестпрограммы. Часть требуемых средств планируется привлечь за счет краткосрочных кредитов, остальные – из федерального бюджета и за счет тарифной составляющей. Об участии частных инвесторов на Дальнем Востоке пока говорят с осторожностью.

В 2008 году "РАО ЭС Востока" презентовала инвестпрограмму в районе 196 млрд рублей, но жизнь вносит свои коррективы. Экономический кризис заставил экономить на всем. Ранее Правительство РФ согласовало объем инвестпрограммы "ЭС Востока" на 2010 г. на уровне 20,49 млрд рублей и приняло к сведению инвестиционную программу до 2012 г. – 96,016 млрд рублей.

Но сокращение спроса на электроэнергию и урезание инвестпрограммы никак не способствуют обновлению энергетической инфраструктуры, и проблемы морального и физического износа оборудования в энергетике в скором времени встанут еще острее.

"Откуда могут появиться деньги? В первую очередь это федеральная целевая программа, далее – инвестиционная составляющая в тарифе и денежные средства, которые к нам перешли после реорганизации РАО "ЕЭС России". Те 6 млрд рублей, которые к нам перешли после реорганизации РАО, уже вложены на территории Приморского края. Инвестиционная часть у нас присутствует только в части технологического присоединения к сетям. Вот и все", – говорит генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ.

Отметим, что инвестпрограмма "РАО ЭС Востока" изначально была наполовину дефицитной. Эту недостачу предполагалось покрыть за счет продажи доставшихся в наследство от "РАО ЕЭС России" энергосбытов и увеличения государственного финансирования в результате ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года". С продажей сбытов энергохолдинг решил повременить и даже создал на их базе объединенную сбытовую компанию. Остается только помощь государства.

"Для того чтобы электроэнергия стоила дешевле, безусловно, нужно вкладывать в развитие энергетики как таковой. И здесь без участия государства нам не обойтись", – считает заместитель генерального директора по инвестициям и развитию ОАО "РАО ЭС Востока" Николай БРУСНИКИН.

Еще одно направление – развитие партнерских отношений с региональными властями. Для строительства объектов генерации холдинг уже создает СП с участием властей или инвесторов. В этом году "РАО ЭС Востока" учредило совместно с администрацией Сахалинской области ОАО "Сахалинская энергетическая компания" (СЭК), в котором холдингу принадлежит 10,17% акций. СЭК создана для реализации проекта по строительству четвертого газового энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 140 МВт. Подписало соглашение с правительством Хабаровского края о создании СП для строительства Совгаванской ТЭЦ на 120 МВт, которая будет обеспечивать электроэнергией создаваемую портовую свободную экономическую зону. Планируется, что Совгаванская ТЭЦ будет работать на угле, добываемом на Ургале, а также на кузнецких углях, поставляемых из Кузбасса.

По словам Николая Брусникина, организация совместного предприятия также возможна с правительством Республики Саха (Якутия) или с частными инвесторами для строительства Якутской ГРЭС-2 и с сахалинскими властями – для строительства Сахалинской ГРЭС-2.

Объективные сложности возникли с возведением Уссурийской ТЭЦ – долгостроя, тянущегося еще с 80-х годов прошлого столетия. "Сегодня Уссурийская ТЭЦ актуальна. Ее, безусловно, нужно строить. Она прописана в ФЦП, но с внебюджетными средствами в источниках. На самом деле станцию построить несложно. Площадка есть, технические параметры определены, вопрос – как это повлияет на тарифы и за счет чего проект будет окупаться? Мы даже объявили конкурс по строительству под ключ. Выходили в правительство с этим вопросом, обсуждали варианты с администрацией Приморья, ведем переговоры с японскими и южнокорейскими инвесторами, но решения до сих пор нет. Поэтому к строительству Уссурийской ТЭЦ мы подходим взвешенно", – говорит Иван Благодырь.

В "РАО ЭС Востока" подчеркивают, что холдинг готов реализовывать социально значимые, но экономически неэффективные проекты в том случае, если региональные власти предоставят гарантии по включению инвестиционной составляющей в тариф. К примеру, в Приморье для обеспечения финансирования развития сетей "РАО ЭС Востока" предложила администрации Приморского края в будущем году перейти на систему регулирования тарифов на основе возврата вложенных средств (RAB).