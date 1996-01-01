Мост стремится к материку

На острове Русском завершен монтаж двух пролетов эстакады моста. Эстакадная часть мостового перехода через пролив Босфор Восточный, расположенная на острове Русский, состоит из четырех пролетов. Два из них успешно перекрыты. Балки перекрытия начали укладывать на опоры в начале сентября. Металлоконструкции пролетных строений собирались до 21-метровой длины на земле, а потом уже поднимались на опоры.

– На данный момент идет подготовка к монтажу балок между опорами Р-7 и Р-8. Ригель уже сварен, готовимся его устанавливать, – прокомментировал ход работ заместитель главного инженера "Мостотрест-2005" Андрей ДЕМИН. – Немного нас подвела погода: во время штормовых предупреждений была запрещена работа на высоте. В последнюю вахту из 15 суток – 7 выпало на ненастье. Сейчас стараемся вести работы по монтажу с опережением, пока погода снова не испортилась.

Ударными темпами идет и отсыпка искусственного острова у пилона М-7. Морская технологическая площадка, где идут работы по сооружению фундамента 320-метрового пилона, скоро перестанет быть морской. Этот островок предусмотрен проектом. Его назначение – защита пилона от навалов льда и от столкновений с морскими судами.