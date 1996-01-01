"Никольск" нацелен на Владивосток

Аппетитная мясная продукция этой уссурийской торговой марки имеет узнаваемое лицо и востребована не только приморцами, но и другими дальневосточниками. Ее можно встретить во всех городах Приморья, на Сахалине, в Хабаровском крае, а в родном Уссурийске на ее долю и вовсе приходится 70% рынка. Примечателен тот факт, что после семи лет работы с раскрученной торговой маркой "Ратимир" предприятие не побоялось перейти на свою собственную – "Никольск" – и не прогадало.

Досье В 1998 г. в Уссурийске был образован колбасный цех "Ратимир-Уссурийский", сразу зарекомендовавший себя как производитель высококачественной продукции. В 1999 г. предприятие переименовано в "Ратимир-Уссурийский". В 2001 г. география продаж выходит за границы Приморья. В 2005 г. "Ратимир-Уссурийский" меняет название на "Никольскъ" и начинает выпуск продукции под ТМ "Никольск". В настоящее время ППО "Никольск" – это 5000 кв.м. производственных площадей, более 200 наименований ассортимента, сеть фирменных магазинов, собственное строительное подразделение. Одно из градообразующих предприятий Уссурийска, обеспечивающее рабочими местами более 1000 человек.

Смена торговой марки подразумевала определенный риск, и дело не только в том, что все пришлось начинать сначала: разрабатывать новый фирменный стиль, обновлять дизайн упаковки, – было неясно, как отреагирует на изменения потребитель.

Чтобы подчеркнуть территориальную принадлежность компании, остановились на старом названии города Уссурийска – Никольск. Логотип был разработан силами службы маркетинга предприятия: ладья на первом плане символизирует движение вперед, а "1998" – год основания компании. Акция по информированию потребителей о смене названия предприятия и новом дизайне оболочки длилась целый год, но в итоге принесла свои плоды и сделала продукцию узнаваемой.

Изучению и формированию фактических и потенциальных покупателей, подбору и обучению персонала уделяется на предприятии большое внимание. А гарантия безопасности питания – пожалуй, главная особенность "никольской" продукции. Компания работает только с проверенными бойнями, на которых интересы предприятия отстаивают специалисты, контролирующие заготовку мяса, – это обеспечивает высокое качество используемого сырья. Продукция производится на современном оборудовании, каждый этап тщательно контролируется. А узнаваемый вкус продукции – результат оригинальных букетов натуральных специй из Австрии и Германии.

По договоренности с партнерами "Никольск" девять лет не продавал свою продукцию во Владивостоке, но рыночные отношения внесли коррективы. С декабря 2009 года деликатесы и полуфабрикаты ТМ "Никольск" заняли достойное место на прилавках владивостокских супермаркетов сети "Ратимир", стали более доступными для жителей приморской столицы.

Руководство компании ставило определенные цели и по освоению регионального рынка, но планы на бумаге – это одно, а жизнь безжалостно их корректирует. Разразившийся год назад экономический кризис ударил по товаропроизводителям. Не избежала его влияния и компания "Никольск". Для того чтобы снизить его возможное влияние на марку, на предприятии была разработана антикризисная программа. Одним из шагов стало расширение линейки "Легкие цены". Несмотря на низкую стоимость, это качественные, сбалансированные продукты, идеальные для быстрых завтраков, обедов и ужинов, выпускаемые по традиционным рецептам, а не копирующие зарубежные фаст-фуды. Доступные цены обеспечиваются не за счет увеличения белковых добавок, а за счет включения в состав менее дорогих, но очень полезных овощей, субпродуктов и куриного мяса. Продолжается работа и над продукцией более высоких ценовых сегментов: например, очень востребованы такие новинки, как салями "Деревенская" и сервелат "Польский".

"Времена сейчас непростые, перерабатывающие предприятия испытывают немало трудностей, и тут уже не до амбициозных планов по освоению региона – удержать бы позиции на местах, – говорит Сергей ИЩЕНКО. – Покупательская способность резко упала, у потребителей порой элементарно нет денег, поскольку расходы растут, а зарплаты и пенсии – нет. Тем не менее "Никольск" будет продвигаться к намеченным ранее целям, постепенно увеличивая присутствие своей продукции в регионе, сохраняя свое доброе имя и репутацию, которые и символизирует торговая марка".

Перспективу дальнейшего развития компании руководство связывает с освоением продукции, рассчитанной на поклонников здоровой пищи и ценителей удобства. О том, что это будут за продукты, "расскажут" прилавки дальневосточных магазинов.