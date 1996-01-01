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"Владхлеб" делает ставку на качество и инновации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Хлеб какой марки вы предпочитаете?" – такой вопрос еще лет 10 назад можно было считать риторическим. Хлеб считался продуктом не марочным, а рынок хлебобулочных изделий был очень консервативен. Сегодня ситуация изменилась: на данный момент можно констатировать тенденцию к переключению спроса на более разнообразные хлебобулочные изделия. На Дальнем Востоке одним из самых активных игроков хлебного производства является компания "Владхлеб", которой удалось не только сохранить традиционное массовое производство, но и предложить рынку новые инновационные продукты.

Как удается под одним брендом продвигать как массовую, так и элитную продукцию? Каковы перспективы развития хлебопечения в регионе? Насколько рентабельно продвигать хлебную продукцию за пределами Приморья? На эти и другие вопросы в интервью "ДК" ответил коммерческий директор ОАО "Владхлеб" Валерий СИНЮХИН.

Досье

Свою историю компания "Владхлеб" ведет с 1903 года. В 1993 году "Владхлеб" стал акционерным обществом, а с 1996 г. вместе с приходом нового директора и сменой руководящего состава компании началась полная модернизация предприятия. Зачастую "Владхлеб" выступает в роли новатора в кондитерской отрасли и хлебопечении нашего региона. Под брендом "Владхлеб" выпускается широкий ассортимент продукции.

– Валерий Николаевич, большинство крупных производственных предприятий, ведущих свою историю еще с советских времен, в новых рыночных условиях не смогли удержать свои позиции. Руководству компании "Влад-хлеб" удалось не только сохранить предприятие, но и развить его. В чем, по Вашему мнению, залог успеха?

– В 1996 г. проблема обеспечения Владивостока хлебобулочными изделиями стояла очень остро. Предприятие, как и многие в то время пищевые производства, было на грани банкротства, оборотных средств не было, коллектив практически распался. Но собственники приняли решение во что бы то ни стало сохранить предприятие. "Владхлеб" сегодня – это результат стратегии, выстроенной в 1996-98 гг. Правильное позиционирование, последовательность принимаемых решений, целеустремленность руководства – в этом, на мой взгляд, ключ к успеху.

– Помимо массовых сортов хлеба, компания постоянно выпускает на рынок новые продукты. Как удается совмещать традиции и новые технологии?

– Новые тенденции в хлебопечении таковы, что хлеб, как основа нашего рациона, должен содержать в себе максимум полезных свойств. На Западе уже давно выпускают хлеб, обогащенный различными витаминами и минералами. Мы тоже внедрили такую практику, и, помимо массовых сортов, выпускаем хлеб с различными натуральными добавками – йодоказеином, отрубями, злаками, орехами и т.д. И, надо сказать, потребитель нас в этом поддерживает.

– "Владхлеб" хорошо знают не только в Приморском крае, но и на Дальнем Востоке. Как удалось выйти на регионы?

– Массовые сорта хлеба, производимые "Владхлебом" реализуются в основном в пределах Приморского края. Но есть ряд уникальных продуктов, созданных на новейшем технологическом оборудовании, которые являются инновационными для всего Дальнего Востока. Вот именно они и продвигаются в регион. Это в первую очередь кондитерские изделия и замороженные полуфабрикаты. Для дальневосточного рынка еще несколько лет назад это было ноу-хау. И с этими продуктами компания смогла выйти на рынки Хабаровского края, дойти до Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре. Также мы поставляем свою продукцию в Петропавловск-Камчатский, в Магадан, на Сахалин.

– То есть именно инновации позволили вам значительно расшириться регионально. Но репутацию производителя уникальных продуктов нужно постоянно поддерживать.

– Предприятие постоянно работает над тем, чтобы улучшишь уже существующие технологии, следит за новинками, новыми разработками, которые есть в хлебопечении. Наши технологи, инженеры постоянно посещают выставки, конкурсы, конференции. Многие идеи берутся именно там и воплощаются в жизнь, а некоторые проходят долгий путь адаптации под местный рынок и потребности потребителей.

– Сегодня во многих отраслях пищевой промышленности происходят кардинальные технологические изменения. Хлебопечение тоже на пороге перемен?

– Наша отрасль подходит к тому состоянию, когда кардинально начнет меняться отношение к хлебу. Многие компании, в том числе и наша, сейчас искусственно сдерживают цену на хлеб, но таким образом ограничивается возможность применения в хлебопечении новых технологий. А они отрасли необходимы. Поэтому, я думаю, в ближайшее время начнутся кардинальные изменения в хлебопечении. Владхлеб, со своей стороны, к этим изменениям готовится: заменяется устаревшее оборудование на более современное, расширяется ассортимент, постепенно внедряются новые технологии. И потребители это ценят, голосуя выбором именно нашей продукции.

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