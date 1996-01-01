"Звезде" добавили уставного капитала

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска акций ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень) на сумму 334,3 млн руб. Всего по закрытой подписке будет размещено 3 млн 343 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 руб.

Напомним, ОАО "ДВЗ "Звезда" преобразовано в конце 2008 г. из одноименного ФГУПа. Уставный капитал компании составляет 2 млрд 623,829 тыс. руб. и разделен на 26 млн 238 тыс. 290 акций номиналом 100 руб. 99,9999% акций принадлежит ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта".