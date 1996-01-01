Подряд на автотрассу из аэропорта Владивостока достался хабаровчанам

Реконструкцией автомобильной дороги аэропорт "Кневичи" - Санаторная займется хабаровское ОАО "Дальмостострой", контролируемое структурами бывшего топ-менеджера РАО "ЕЭС России" Михаила АБЫЗОВА.

Работы будут вестись на участке автомобильной дороги М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 733,5 - км 750 (в том числе транспортная развязка в бухте Лазурной). Заказчиком выступает ФГУ "Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Владивосток"). По сведениям "ЗР", стоимость контракта - 1 млрд 655,503 млн руб. Работы должны быть выполнены до 20 октября 2011 г.