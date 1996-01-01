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Приморью требуются инженеры-строители

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кризисные явления в экономике не принесли особых изменений на приморский рынок труда – как и в течение последних пяти лет самыми востребованными специалистами в уходящем году были инженеры,  мастера строительных и монтажных работ, механики, наладчики, программисты, прорабы, радиомеханики, энергетики.

«Традиционно сохраняется высокий спрос на специалистов, имеющих медицинское (392 вакансии для врачей, 476 - для медицинских сестер) и педагогическое образование. Особо дефицитными специалистами являются воспитатели детского сада, преподаватели в колледжах и университетах, учителя иностранного языка. Вопрос укомплектования свободных рабочих мест наиболее остро стоит в сельской местности, - подводит итоги года пресс-секретарь Управления государственной службы занятости населения Приморского края Альбина КОЛОСОВА. - Также регистрируется высокий спрос на специалистов, имеющих бухгалтерское образование, однако предложение данной квалификационной группы значительно превышает спрос на них».

Главное достижение этого года, по словам специалистов краевой службы занятости населения, это реализация программы  дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края. Она позволила снизить численность безработных с апреля по 23 декабря 2009 г. на 5,6 тыс. человек. В рамках мероприятий активной политики занятости за 11 месяцев трудоустроено 58,8 тыс. человек, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приступили к обучению 6,7 тыс. человек (134,2% к 2008 г.). В общественных работах приняли участие 13,4 тыс. человек (210,2% к 2008 г.), трудоустроено в другой местности 778 человек (109,4% к 2008 г.).

В 2010 г. планируется продолжить реализацию мероприятий данной Программы. Профессиональные же приоритеты на приморском рынке труда, по оценке специалистов службы занятости, в следующем году останутся без изменений.

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