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Находкинский молокозавод закрыт
В последние дни уходящего года закрылся Находкинский молокозавод. Причиной этому, по официальной версии, стала возникшая необходимость в переоборудовании предприятия. Правда, откуда она возникла у молокозавода, проработавшего после реконструкции около трех лет, руководство предприятия пояснять не стало, сообщив, однако, что открытие его предполагается в сентябре следующего года.
Как известно, Находкинский молокозавод несколько лет тому назад был выкуплен новосибирским холдингом, имеющим в своей структуре три завода по производству сухого молока, с целью реализации в Приморье сибирского сухого молока. Как объясняли тогда новые владельцы, для них Дальний Восток, где почти не осталось молочного животноводства, представляется колоссальным рынком сбыта. После введения техрегламента на молочную продукцию, обязавшего называть молоком только продукт из сырого молока, предприятие оказалось в сложном положении. Реализация продукции под брендом "Столица молока" стало существенно снижаться.
В качестве возможной меры по выходу из ситуации обсуждался вопрос о переходе на производство только кисломолочных продуктов, которые новый закон разрешает производить из сухого молока, что, кстати, в основном и делают почти все молокозаводы края. Но в итоге было принято решение о закрытии предприятия на переоборудование.
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