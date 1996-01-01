"Дальневосточный капитал" назвал "Бренды ДВ"

В последние годы на Дальнем Востоке стали интенсивнее развиваться межрегиональные торговые связи. Появились торговые марки, ставшие известными не только в своих краях и областях, но и сумевшие достичь высоких степеней известности в соседних регионах. В связи с этим журнал "Дальневосточный капитал" представил уникальный проект под названием "Бренд ДВ".

В рамках этого проекта впервые на Дальнем Востоке была предпринята попытка определить наиболее узнаваемые дальневосточные бренды, заслужившие доверие покупателей на всей территории федерального округа. С этой целью журналом был проведен опрос среди жителей Дальнего Востока. Респондентам был предложен список из 70 торговых марок, в котором им предстояло выбрать те из них, которые, по их мнению, известны в их родном регионе и могут претендовать на статус Бренда Дальнего Востока. Таким образом, были опрошены все субъекты ДФО.

В наш список мы внесли только производителей потребительских товаров для населения - продовольственных и промышленных. Количество продовольственных торговых марок и компаний по регионам в нем распределили следующим образом: Приморский край - 17 марок, Хабаровский - 12 марок, Амурская область - 10 марок, Камчатский край - 6, Сахалинская область - 4, Республика Саха (Якутия) - 4, Магаданская область - 3, ЕАО - 2. Остальную группу составили непродовольственные товары: Республика Саха (Якутия) - 4 марки, ЕАО - 3 марки, Приморский край - 5 марок, Амурская область - 1.

Респондентов, принявших участие в нашем опросе, можно разделить на две группы. Одну из них мы назвали "профессионалы", так как в нее вошли различные специалисты, в силу своей профессиональной деятельности в той или иной степени связанные с региональными рынками. Это представители маркетинговых агентств и торговых сетей, чиновники и представители торгово-промышленных палат регионов. Другую группу, значительно превосходившую по численности первую, составили посетители двух сайтов, где был размещен этот список. В итоге первые 15 мест в каждой их этих групп распределились следующим образом.

Профессионалы

"Ратимир" (Приморский край), "Уссурийский бальзам" (Приморский край), "Михайловский бройлер" (Приморский край), "Золото Якутии" (Республика Саха (Якутия), "Приморский кондитер" (Приморский край), Пиво ДВ (Хабаровский край), "Малкинская" (Камчатский край), "Амурский бройлер" (Амурская область), "Амур-пиво" (Хабаровский край), Кондитерская фабрика "Зея" (Амурская область), "Мерилен" (Хабаровский край), Росток (ЕАО), Благовещенский молочный комбинат, Дальпресс (Приморский край), ВИК (Приморский край), "Ласточка" (Приморский край), "Биробиджан-молоко" (ЕАО), Хабаровский Ликеро-водочный завод, "Шкипер Брук" (Приморский край), Переяславский молочный комбинат (Хабаровский край), "Алмазы Анабары" (Саха (Якутия), АРГО, "Арсеньевский квас", "Владхлеб" (Приморский край), АГРОТЕК (Камчатский край), "Магадан рыба" (Магаданская область).

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"Владхлеб" (Приморский край), Дальпресс (Приморский край), "Приморский кондитер" (Приморский край), "Уссурийский бальзам" (Приморский край), "Михайловский бройлер" (Приморский край), "Хлебный дом" (Приморский край), "Амур-пиво" (Хабаровский край), "Ратимир" (Приморский край), "Золото Якутии" (Республика Саха (Якутия), "Ласточка", "Славда" (Приморский край), "Амурский бройлер" (Амурская область), "Сумотори" (Приморский край), "Арсеньевский квас", "Восток мебель" (Приморский край), "Малкинская" (Камчатский край), Завод "Океан", АРГО (Приморский край), "Биробиджан-молоко" (ЕАО), "Балтика-Хабаровск" (Хабаровский край), ВИК (Приморский край), "Никольск" (Приморский край), Якутский рыбзавод, Кондитерская фабрика "Зея" (Амурская область).

Помимо этого результата можно отметить еще один - региональные предпочтения опрашиваемых. В Приморье, например, в группе профессионалов бренды "Ратимир" и "Золото Якутии" отметили 85,7% респондентов, "Приморский кондитер" - 71,4%. В Хабаровском крае в той же группе бренд "Мерилен" был отмечен в 80% случаев, "Михайловский бройлер" - в 70%.

Подробнее о проекте "Бренд ДВ" читайте в январском номере журнала "Дальневосточный капитал".