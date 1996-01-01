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Рынок труда в 2009 кардинально изменился
Практически в одночасье рынок труда превратился из рынка кандидата в рынок работодателя. И это стало главной тенденцией уходящего года, которая повлекла за собой целый ряд других изменений.
Одним из самых болезненных последствий кризиса стали, конечно, сокращения персонала. "Работодатели были вынуждены сокращать работников, чтобы бизнес оставался на плаву - по данным нашего исследования, 40% компаний уже на февраль 2009 г. прибегли к таким мерам, - говорит Наталья БАЛАЕВА, старший консультант владивостокского офиса кадрового холдинга АНКОР.
"В 2009 г. условия на рынке труда начали диктовать работодатели, - говорит директор кадрового агентства "Успех" в Хабаровске Яна СУШКО. - Теперь работодатель предъявляет более жесткие требования к опыту и знаниям потенциальных кандидатов. Кроме этого, 2009 г. прошел под знаком переоценки сотрудников - в отношении самых ценных работников разрабатывались программы мотивации и удержания, а с малоэффективными решительно расставались".
Однако на сохранение рабочего места влияла не только личная эффективность. Во многих компаниях сокращались целые отделы - в наибольшей степени пострадали сотрудники административных, маркетинговых, финансовых отделов, банков и отделов по работе с персоналом практически во всех отраслях. Например, сократился спрос на таких еще недавно высоковостребованных специалистов, как рекрутер, специалист по обучению, бренд-менеджер, прораб. А вот квалифицированный персонал отделов ИТ, продаж, ИТР, логистики оказался в более выигрышном положении.
Сокращения персонала напрямую зависели и от отрасли, в которой работает компания. Например, стабильными остались такие отрасли, как медицина и фармацевтика, отрасли, связанные с производством товаров народного потребления, продажи и страхование. Причем, как говорит руководитель филиала ООО "Келли Сервисез" во Владивостоке Татьяна ДОБРОВА, спрос на специалистов в области продаж с медицинским, фармацевтическим, химико-фармацевтическим образованием даже вырос. "В каждой отрасли есть специальности, которые стабильно остаются востребованными, - говорит Наталья Балаева. - В торговле - это торговые представители и менеджеры по продажам, в сфере финансов - главные бухгалтера, в ИТ-отрасли - системные администраторы, программисты 1С, технико-коммерческие специалисты, на фармацевтическом рынке спрос сохраняется на медицинских представителей. В течение 2009 г. значительно снизилась потребность в специалистах по закупу, менеджерах по рекламе и маркетингу".
В Приморье спрос во многом был обусловлен и новыми проектами, реализующимися на территории края. В Находке, например, по словам Елены МЕРКУРЬЕВОЙ, директора агентства "Успех" в Находке, спрос рожден теми проектами строительства, которые ведутся сейчас во Врангеле, Козьмино. Востребованы все инженерные строительные специальности, рабочие - бетонщики, плотники и т.д.
Еще одно коренное изменение, которое произошло в 2009 г., это сокращение зарплат. Яна Сушко говорит о том, что кризис привел к корректировке темпов роста и самого размера оплаты труда. "В ряде компаний наблюдалась задержка по срокам выплаты заработной платы на фоне сокращения бонусной составляющей или ее выплаты частями. В то же время пересмотр схем оплаты труда позволил компаниям из реального сектора экономики усилить команды и нанять лучших сотрудников за адекватный размер заработной платы", - рассказывает эксперт.
По данным международного кадрового агентства Kelly Services, с лета прошлого года зарплаты, бонусы и другие расходы на персонал в России сократились от 15 до 75% в зависимости от индустрии. "Нынешнее сокращение расходов на персонал можно считать вполне обоснованным. В последние годы мы наблюдали слишком быстрый рост зарплат, который значительно превосходил инфляцию. Он был неоправдан. В настоящее время происходит естественный возврат к более адекватным зарплатам. Для многих компаний это благо, так как львиная доля расходов там - это зарплаты. Например, в консалтинге, телекоме, страховании или банковской сфере", - говорит Татьяна Доброва.
Однако вместе с тем эксперты рынка труда отмечают, что, несмотря на кризис, есть ряд позиций, куда компании продолжают привлекать яркие таланты, которым предлагают большие деньги. Это компании, действующие в индустрии производства и продаж товаров народного потребления, а также те, кто вырабатывает агрессивную стратегию развития, переходят в более дешевый ценовой сегмент. Для выполнения этой довольно сложной задачи им приходится привлекать лучших специалистов.Чаще это относится к позициям топ-менеджмента - генеральный директор, коммерческий директор, директор по продажам.
Несмотря на кризис, рекрутеры отмечают, что по-прежнему требуются управленцы среднего и высшего уровня. А вот требования к профессиональному опыту и персональным качествам руководителей такого ранга существенно изменились. В сложившихся условиях на данной позиции работодатели хотят видеть настоящего стратега, человека, способного оценить и выбрать правильную антикризисную модель поведения. А дефицитными специалистами даже во время кризиса, по мнению Татьяны Добровой, остаются грамотные технические специалисты, разработчики программного обеспечения, а также узкие специалисты из области геологоразведки и бурения.
Среди ближайших перспектив рынка труда эксперты отмечают некоторый рост объемов подбора персонала. Но их прогнозы не идут выше 10-15%. В случае, если мировая экономика не преподнесет нам сюрпризов и этот положительный тренд сохранится, в 2011-2012 гг., вполне возможно, удастся выйти на прежние объемы рынка рекрутмента.
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