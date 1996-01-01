Дальневосточный филиал пивоваренной компании "Балтика" стал призером конкурса "ЭкоЛидер"

Конкурс, ежегодно проводимый Министерством природных ресурсов Хабаровского края, уже в третий раз дает высокую оценку степени экологической ответственности компании "Балтика". В этом году "Балтика-Хабаровск" представила на конкурс экологический энергопроект "Солнечные батареи" - отопительную систему спортивно-оздоровительного комплекса завода. Главный элемент новой системы отопления - гелиосистема номинальной мощности солнечного коллектора 9 кВт. Презентация этого проекта состоялась в ДВ филиале "Балтики".

Находящиеся под землей помещения спортивного комплекса будут отапливаться независимо от центральной системы отопления, за счет солнца. Проект, реализуемый "Балтикой", несет в себе две цели: снизить затраты на потребление тепловой энергии, а также степень отрицательного воздействия на окружающую среду. Как отмечают в пресс-службе филиала "Балтика-Хабаровск", годовая экономия при использовании гелиосистемы составляет 12 тысяч кВт-ч в год. При конденсации и охлаждении воздуха выделяется большое количество тепловой энергии, которая направляется на подогрев воды в бассейне. Тепловой насос, отсасывающий влажный воздух и возвращающий сухой и прохладный, сберегает еще 25 тыс. кВт-ч. Примерно столько электроэнергии в год потребляет производственная лаборатория завода. Кроме того, использование солнечной энергии сокращает вредные выбросы в окружающую среду.

По словам Баира ГАЛСАНИМАЕВА, главного энергетика филиала "Балтика-Хабаровск", при нынешней высокой стоимости электроэнергии гелиосистема позволит сэкономить порядка 40% стоимости 1 ватта. Оборудование и монтаж системы "солнца" обошлись нам в 920 тыс. рублей. "Этот проект прорабатывался нами несколько лет. Внедрение данных систем экономически нецелесообразно, но сроки окупаемости - более 9 лет, - заметил Баир. - Но мы исходили из того, что это инновации и экология, потому находим союзников в лице акционеров "Балтики". В планах есть идеи и по развитию ветроэнергетики". Вадим ПАРК, главный инженер завода, уточнил: "Все вложения в данный проект - порядка 1,5 млн руб. Руководство компании пошло на инновацию, несмотря на то, что срок окупаемости большой. Это, прежде всего, социальный проект".

Свои впечатления об увиденном и проблемах внедрения возобновляемых источников энергии на производстве участники мероприятия обсудили за "круглым столом", проведенном после презентации. Важность внедрения новых технологий и актуальность инноваций "Балтики" подчеркнула Елена ГОЛУБЕВА, консультант по экологической экспертизе и нормированию управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов края. Однако в реалиях Дальнего Востока, по мнению участников круглого стола, необходимо государственное субсидирование экологически эффективных технологий. По мнению доцента Дальневосточной академии государственной службы Тамары ЕЖЕЛЯ, если государство будет стимулировать предприятия, которые не жалеют средств на реализацию экологических проектов, то их число начнет расти. Она и другие специалисты подчеркивали, что внедрение и "обкатка" проектов, подобных "Солнечным батареям", - признак здравого и ясного менеджмента, а также заявка на то, что предприятие видит себя на рынке не только в настоящем, но и в будущем.