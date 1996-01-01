ТД "Транзит-ДВ" сохранил статус дилера Кузбассразрезугля

ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" и ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" (входит в группу "Транзит-ДВ") заключили новое дилерское соглашение на 2010 г.

Как сообщила пресс-служба группы, ТД "Транзит-ДВ" сохранил статус официального дилера "Кубзассразрезугля" на территории Камчатского и Приморского краев, Магаданской и Сахалинской областей. В документе прописано, что ТД "Транзит-ДВ" является эксклюзивным дилером угольной компании. Отметим, что ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" является дилером ОАО "Кузбассразрезуголь" с 2007 г.