"Стерх - 2010" продолжает прием заявок

Согласно сообщению оргкомитета прием заявок на соискание премии "Стерх - 2010" будет продолжаться до 28 февраля 2010 г. Принять участие в конкурсе могут частные лица и организации, имеющие собственное представительство или ведущие активную деятельность в сети Интернет.

В этом году премия будет вручаться по восьми номинациям, ставшим уже традиционными, и одной новой - "Лучший интернет-проект органа государственной или муниципальной власти", лауреатом которой может стать сайт органа государственной или муниципальной власти Дальнего Востока.

На сегодняшний день на участие в конкурсе выдвинуто 80 претендентов из 5 регионов Дальнего Востока: Еврейская автономная область, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области. Тройку лидеров по количеству поданных заявок составляют номинации "Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока" - 24 проекта, "Лучший информационный сайт Дальнего Востока" - 20, "Лучший некоммерческий или тематический проект" - 18.

Имена лауреатов будут названы на торжественной церемонии вручения интернет-премии "Стерх", которая пройдет в рамках Дальневосточного интернет-форума в мае 2010 г. Прием заявок осуществляется в электронном виде на официальном сайте Премии - www.premiasterh.ru.