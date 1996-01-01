Китайский проект выпускает пар

ОАО "Восточная энергетическая компания" (ВЭК) приступило к строительству Хабаровской парогазовой электростанции (ПГУ ТЭЦ) мощностью 400-500 МВт.

Строительство осуществляется в рамках первого этапа проекта увеличения экспорта электроэнергии в Китай. Ввод в эксплуатацию ПГУ ТЭЦ наряду с линией электропередачи напряжением 500 кВ от подстанции Амурская до госграницы с КНР в Амурской области позволит увеличить поставки электроэнергии из России в Китай с 1 млрд до 4-5 млрд кВт/ч в год.