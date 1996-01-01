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"Дальсвязь" идет с опережением
ОАО "Дальсвязь" по итогам 2009 г. планирует увеличить чистую прибыль в сравнении с 2008 г. на 23%, до 2,1 млрд руб. При этом оператор рассчитывает на выручку в размере 13,4 млрд руб. (на 9,3% больше, чем в 2008 г.), а расходы компании составят 10,3 млрд руб., что на 8,3%больше показателя за прошлый год.
"Наша доля доходов на рынке услуг связи в ДФО составляет сегодня 26%. По местной связи мы занимаем 90% рынка, количество наших абонентов широкополосного доступа в Интернет составляет 74% от абонентов ДФО, по внутризоновой связи мы имеем более 90% рынка, на рынке сотовой связи - 10%", - сообщил генеральный директор "Дальсвязи" Андрей БАЛАЦЕНКО журналистам.
Абонентская база компании по местным телефонным линиям в ДФО насчитывает 1 млн 362 тыс. человек, абонентов широкополосного доступа в Интернет - 380 тыс., 76 тыс. абонентов сотовой связи и 72 тыс. абонентов IP-TV.
"Каждый третий наш абонент местной телефонной связи является также абонентом широкополосного доступа в Интернет. В структуре нашей выручки - треть от услуг передачи данных и доступа в Интернет", - отметил гендиректор.
"Несмотря на кризис, мы продолжаем инвестиционную программу, которая в условиях кризиса не корректировалась в сторону снижения. Намеченная нами программа инвестиций - 3 млрд руб. инвестиций в год - выполняется. В этом году ввод основных средств составил 3,4 млрд руб., капвложения - 3 млрд руб.", - сказал Андрей Балаценко.
По его словам, 23% инвестиций были вложены в модернизацию сети, 24-25% - в расширение волоконно-оптических линий связи, остальные инвестиции пошли на современные услуги связи (реализация проекта "Последняя миля", или "оптика в каждый дом", и услуги интерактивного телевидения).
В течение 2009 г. ОАО "Дальсвязь" увеличило пропускную способность магистральных Интернет-каналов почти в три раза - до 6,2 Гбит/с, объемы потребленного трафика растут такими же темпами - с 3,5 млн Гб в 2008 г. до 10 млн Гб в 2009 г.
"Дальсвязь" в 2009 г. снизила свои тарифы для пользователей Интернета от 35% до 53% в зависимости от регионов. Безлимитные интернет-тарифы также снизились от 30% до 42%, при этом скорость передачи данных увеличилась в 3 раза. Подобным тенденциям компания намерена следовать и в 2010 г.,заверил гендиректор.
Отметим, что в 2010 г. в "Дальсвязи" начнется реорганизация в рамках плана правительства РФ создания национального оператора в области телекоммуникаций на базе холдинга "Связьинвест".
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