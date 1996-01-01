Аэропорт Владивосток получит новый диспетчерский пункт

В феврале 2010 г. начнется строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту "Владивосток", который предназначен для управления воздушным движением и связи в районе аэропорта. Он разместится в поселке Кневичи, сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края.

Строительство объекта предусмотрено программой подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Госзаказчиком выступает федеральная аэронавигационная служба, генподрядная организация - ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". К международному форуму аэропорт преобразится: откроются две современные взлетно-посадочные полосы, новый аэровокзальный комплекс, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс. После реконструкции новый аэропорт сможет принимать самолеты всех типов, а его пропускная способность вырастет до 3,5 млн пассажиров в год. По замыслу , аэропорт "Владивосток" станет главным авиахабом востока России.