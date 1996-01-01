С государственного плеча

Трудности в экономике заставили государство вспомнить, что средний и малый бизнес могут быть основой экономической стабильности в регионах. Поэтому государство впервые за многие годы от пустых деклараций перешло к конкретным мерам поддержки бизнеса.

Приморскому краю в этом отношении повезло. Еще в конце прошлого года администрация Приморского края подготовила программу поддержки бизнеса, которая была одобрена и подкреплена финансированием федерального центра. В общей сложности 236 млн руб. планировалось истратить на поддержку малого предпринимательства и инфраструктуры. В конце 2009 г. уже можно подводить промежуточные итоги и говорить о том, дошли ли деньги до предпринимателей.

Если отойти от конкретных цифр, то самое важное, чего удалось достигнуть, так это предпринимательской активности. Программы поддержки бизнеса действовали и раньше, но, к сожалению, у бизнесменов сформировалось четкое недоверие к подобным государственным проектам. Однако в этом году органам государственной власти и органам местного самоуправления удалось переломить ситуацию.

Достижением можно считать то, что почти все муниципальные округа приняли свои программы развития бизнеса и получили финансирование из краевого (9,4 млн руб.) и федерального бюджетов (36,7 млн руб.). Сегодня эти деньги частично освоены. 29 муниципальных образований активно тратили деньги по разделам в своих программах. Основная сумма денег была потрачена на финансовую поддержку предпринимателей, речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам. Как показала практика, субъекты малого бизнеса в отдельных округах получали более 200 тыс. руб. Но это, как правило, бизнесмены в городах края, в районах суммы поменьше - в пределах 20-70 тыс. руб.

Если рассматривать в цифрах, то самые большие финансовые объемы освоили в городах края. Так, Владивостокский городской округ - 9,9 млн руб., Уссурийский городской округ - 4,5 млн руб., Артемовский городской округ - 0,7 млн руб., Находкинский городской округ - 0,63 млн руб. А вот в районах суммы меньше. Хотя в том же Красноармейском районе - 2 млн руб., но уже Яковлевский - 0,53 млн руб. Это данные с января по ноябрь. На конец года цифры будут скорректированы в сторону увеличения. Здесь необходимо понимать, что там, где суммы незначительные, это упущение местных властей. Они не заложили в своем бюджете деньги, а значит, не получили дополнительного финансирования.

Среди всех муниципальных образований необходимо отметить Владивосток. Администрация краевого центра быстро приняла свою программу с довольно внушительным бюджетом и организовала работу так, что сегодня самое большое количество заявок и уже выданных субсидий именно во Владивостоке. Причем есть даже субсидии на приобретение основных фондов предприятия и технологическое присоединение.

Печально, но 9 муниципальных округов не приняли своих программ. Предприниматели, ведущие бизнес на этих территориях, могут только завидовать своим коллегам. В то же время в этом есть и их вина. Их консолидация, объединение в союзы способно сломить равнодушие глав районов. Если такую работу начать сегодня, то в будущем году можно рассчитывать на то, что под их нажимом будет принята программа поддержки.

Если говорить о банковских кредитах, то нужно отметить, что в крае действовала еще одна государственная программа, в которую был вовлечен исключительно банковский сектор. Речь идет о том, что Внешэкономбанк через Российский Банк Развития должен был дать региональным коммерческим банкам значительные средства для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. По неофициальной информации, местные банковские структуры должны были получить траншей на сумму более 400 млн руб. (изначально планировалось 600). Однако всего несколько банков подали заявки и стали работать в этом направлении. По мнению отдельных руководителей банков, участвующих в этой программе, огромный документооборот между банком на месте и Российским Банком Развития привел к тому, что местные банки были не заинтересованы в реализации этой программы. В итоге предприниматели края в течение всего года не имели доступа к кредитным продуктам со ставкой 14-16% годовых, как это планировало Правительство РФ. Зато в начале года банкиры очень активно дискутировали о том, что у них проблемы с ликвидностью и ощущается нехватка денег. Теперь, когда выяснилось, что местные банки могли бы получить более 400 млн руб., становится понятным, что государственные задачи, поставленные перед банковским сектором, второстепенны, когда речь идет о собственной прибыли. Ведь, по словам представителя одного из банков, участвующих в этой программе, они с успехом кредитовали бизнес из собственных средств, вот только ставки по кредитам были значительно выше.

Отдельно остановимся на поддержке тех организаций, которые оказывают консультационные услуги субъектам малого и среднего бизнеса. Пока подано всего 9 заявок на субсидирование затрат на приобретение мебели, компьютерной техники, программного обеспечения. Объем финансирования - 3,10 млн руб., на развитие инфраструктуры - 2 млн руб. Точных данных по поводу того, сколько денег получили организации, пока нет, но есть информация о том, что заявки очень долго рассматриваются и чиновники требуют донести документы, не прописанные в программе. 15 заявок подано на проведение краевых семинаров и издание информационно - справочных материалов. Основная часть семинаров пройдет в следующем году. Подчеркнем, что этот раздел программы очень важен. Большинство организаций, подавших заявки, - это общественные организации, которые несколько лет оказывают консультационную помощь на общественных началах.

Конечно, уходящий год был в какой-то степени пилотным. Чиновники учились писать программы, разрабатывать положения, принимать и анализировать заявки. Предприниматели в свою очередь только к концу года раскачались и поняли, что заявленные меры не профанация. А проблемы, которые возникли в результате взаимодействия бизнеса и власти, придется решать уже в следующем году.