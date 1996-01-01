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Малый бизнес поддержали
Рабочая группа общественного Совета предпринимателей при главе Дальнегорского городского округа рассмотрела вопрос о реализации программы поддержки развития малого и среднего бизнеса на территории ДГО.
Впервые предприниматели округа имеют возможность получить безвозмездную финансовую помощь из бюджета: 120 тыс. выделено из местного, 600 тыс. руб. - из краевого бюджета. Приоритет отдают товаропроизводителям.
В ДГО есть предприниматели и предприятия, которые заняты производством одежды, конструированием и сборкой мебели, производством сельхозпродукции, продуктов питания. Им и окажут поддержку. Для получения грантов предприятия должны быть зарегистрированы в ДГО, зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума, предприятие обязано своевременно оплачивать все налоговые платежи.
В Кавалерово также состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего бизнеса. Предприниматели, по словам первого вице-мэра Викторина ЛЯПУСТИНА, обсудили ход реализации программы по развитию малого и среднего бизнеса в районе на 2009-2012 гг. В этом году по предложению райадминистрайции районная дума предусмотрела дополнительное финансирование этой программы в размере 1 млн руб. в 2010 г. В Арсеньеве межведомственная комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса рассмотрела заявки на финансовую поддержку. Подано 16 заявок от предпринимателей АГО, все приняты. Край выделил Арсеньеву на реализацию краевой программы по поддержке малого и среднего предпринимательства 926,5 тыс. руб.
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