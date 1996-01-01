В "Гильдии риелторов" - новый президент

Как заявил Владимир Каплинский, главной задачей для этого партнерства сегодня является создание цивилизованных отношений на рынке приморской недвижимости, где должны царить четкие и прозрачные правила работы и взаимоотношений между компаниями. Будут продолжены такие важные в работе гильдии направления, как создание положительного имиджа приморского риелтора, популяризация профессии, защита потребителей и рынка от недобросовестных компаний и агентов.

"Гильдия необходима для решения совместными усилиями общих проблем и повышения эффективности риэлторской деятельности. Партнерством уже много сделано, но предстоит сделать еще больше. Сейчас у всех нас есть понимание, куда двигаться и с чего начинать".

Отметим, что в НП "ДГР" состоят 28 приморских компаний, потенциал которых "огромен" и, вероятно, в ближайшие годы раскроется с новой силой. Об этом позаботится новый управляющий совет НП "ДГР", в который были выбраны представители компаний Владивостока, Находки, Уссурийска и Большого Камня.