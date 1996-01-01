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Бизнесу полгода – можно взять кредит
Сегодня уже всем абсолютно понятно, что российские банки не кредитуют бизнес без опыта. Государственная программа единовременного субсидирования нового бизнеса вчерашними безработными дает своеобразный толчок отъявленным оптимистам через 6 месяцев (таков минимальный срок ведения своего дела) попробовать наудачу обратиться в банк за полноценным кредитом.
Как рассказали специалисты ВТБ24, обращаясь в банк, предприниматель-заемщик должен хорошо обдумать, какую сумму стоит просить. В первую очередь она должна напрямую зависеть от направления деятельности (развития продаж в газетном киоске или усовершенствование производства мясных полуфабрикатов). Именно тогда банкиры смогут поразмыслить, насколько это дело будет рентабельно в нашем регионе, а также внимательно посмотрят, какой суммой собственных средств клиент готов рискнуть, чтобы закрепить свое новое дело. Согласитесь, можно выступить и с идеей постройки Дисней Лэнда во Владивостоке, а вот выделят ли для этого кредитную линию - это большой вопрос.
Эмилия КИЛЬМАТОВА, начальник отдела активных операций Владивостокского филиала Камчатпрофитбанка, добавляет, что сумма кредита зависит от инвестиционного проекта, который предлагает начинающий бизнесмен, и залогов, которые он может предложить банку.
По словам Екатерины КОЛЕСНИКОВОЙ, начальника отдела развития малого бизнеса Владивостокского филиала "МДМ Банка", минимальный срок ведения действующего бизнеса для получения кредита в банке составляет 12 месяцев. В этом случае оптимальная сумма кредита должна быть такой, чтобы предприятие могло погашать ежемесячный платеж из чистой прибыли.
По наблюдениям Эмилии Кильматовой, начинающие бизнесмены, обращаясь в банк, свои финансовые потребности формулируют в диапазоне от 300 до 900 тыс. руб. При успешном старте бизнес, как правило, требует расширения, и тогда сумма испрашиваемого кредита возрастает до 3 млн руб.
Дмитрий НИКОНЕНКО, начальник отдела продаж кредитных продуктов департамента розничного бизнеса Восточного Экспресс банка, в свою очередь замечает, что суммы, запрашиваемые субъектами малого бизнеса в банке, ограничиваются максимальными значениями, предусмотренными по программе микрокредитования, и укладываются в 500 тыс. руб.
Хотя большинство экспертов банковского рынка склонны утверждать, что очень малое количество клиентов, приходя в банк за кредитом, просчитывает, сколько им требуется финансов для развития бизнеса (именно для развития, а не для того чтобы его утопить). На самом деле больший процент обратившихся просто хочет получить много денег. При этом предприниматели очень редко просчитывают, а вернет ли им этот новый бизнес те средства, которые он планирует туда направить? Голый энтузиазм иногда помеха бизнесу, вот тут и должны помочь банки и направить в нужное русло все хорошие мечты предпринимателя и просчитать ту сумму, которая действительно нужна ему, как клиенту.
Предлагаем памятку, которую необходимо затвердить всем начинающим бизнесменам, обратившимся в банк за кредитом и получившим отказ. Это может произойти по нескольким причинам:
а) если вы осуществляете предпринимательскую деятельность менее 6 - 12 месяцев;
б) если у вас отсутствует четкий и грамотный бизнес-план;
в) если у вас отсутствует залог;
г) если у вас отсутствуют поручители (если таковые необходимы).
д) возможные низкие доходы вашего будущего бизнеса.
А пока предлагаем запомнить, что Гражданский кодекс РФ, дает определение предпринимательской деятельности со следующими характеристиками: самостоятельная, осуществляемая на свой риск. На этом закон снимает с себя всякую ответственность.
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