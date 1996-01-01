"Приморская соя" забывает платить за урожай

Месяц назад на приморских полях был убран урожай сои. Однако сегодня большинство сельхозхозяйств не торопятся его продавать. По словам фермеров, их очень часто "кидали" компании, закупающие соевый урожай.

Причем, по неофициальной информации, платежи за приобретенную сою очень часто забывало вовремя перечислять крупнейшее соеперерабатывающее предприятие края "Приморская соя". В итоге фермеры были вынуждены более полугода ждать расчета за свой урожай, что приводило к финансовым трудностям и срыву посевных работ.

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