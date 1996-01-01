Служба занятости поможет работодателям

В уходящем году краевой государственной службой занятости населения Приморского края был разработан целый комплекс мер, направленных не только на поддержку граждан, испытывающих трудности с трудоустройством, но и на взаимодействие с работодателями - ведь им тоже в этом году было не сладко.

"В начале этого года на краевом уровне была разработана Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, которая позволила нам поддержать не только безработных граждан, но и работодателей, - рассказывает начальник отдела по работе с работодателями и молодежью Центра занятости населения г. Владивостока Валентина ДМИТРИЕНКО. - Например, подав заявку в службу занятости, руководители предприятий могли укомплектовать штат временными работниками, заработную плату которым платила служба занятости. Также в рамках программы работодатели имели возможность в течение 3-х месяцев получать компенсацию расходов на заработную плату за тех молодых специалистов, которых они взяли на стажировку. Программа доказала свою эффективность, поэтому работа по ней продолжится и в 2010 г.".

Кроме этого, служба занятости населения Приморского края предоставляет работодателям целый спектр других, совершенно бесплатных услуг. "Одно из основных направлений работы с работодателями - это прием заявок о наличии вакантных рабочих мест и подбор специалистов с учетом квалификационных требований, - продолжает Валентина Дмитриенко. - Причем хочу обратить особое внимание на то, что подбор осуществляется как из числа безработных граждан, так и из числа работающих специалистов, которые хотели бы поменять работу. Кроме этого, в этом году к нам обратилось около 1 500 человек - это люди с высокой квалификацией и опытом работы, которые по разным причинам были сокращены. То есть у нас есть возможность предоставлять работодателю не только рабочие кадры и неквалифицированную рабочую силу, но и закрывать более сложные вакансии. Наша база вполне позволяет нам работать как кадровому агентству, с той лишь разницей, что наши услуги как для работодателей, так и для работников совершенно бесплатны".

Однако подбором специалистов для предприятий и организаций взаимодействие службы занятости и работодателей Приморья не ограничивается - по заявкам работодателей в службе занятости регулярно проводятся общегородские и отраслевые ярмарки вакансий. Кроме этого, для работодателей проводятся семинары по самым актуальным темам в сфере кадрового делопроизводства.