Владморторгпорт поможет Владивостоку

Крупный бизнес показал достойный пример - ОАО "Владивостоский морской торговый порт" предоставило необходимую технику для уборки снега и льда с городских улиц.

Как сообщил "ЗР" генеральный директор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ, помимо традиционной уборки снега на улицах Нижнепортовая, Стрельникова, Казанская, а также социальных объектов жилищного массива Эгершельд, компания принимает на себя дополнительные обязательства по расчистке Корабельной набережной. "Мы не можем оставаться в стороне, когда город просто сковали прошедшие циклоны. Администрация Владивостока и горожане могут рассчитывать на поддержку порта. С учетом прогнозов, говорящих об обильных снегопадах, компания за свой счет, на протяжении всей зимы будет оказывать содействие в расчистке городских улиц от снега и льда", - отметил Вячеслав Перцев.