"Кризис – повод для ревизии..."

Год назад страну накрыл экономический кризис. Растерянность была доминирующей эмоцией. Тем не менее прошел год. И декабрь – самое время подводить его итоги. Читатели "ДК" отвечают на вопрос о том, какое влияние оказал кризис на их бизнес и жизнь в целом.

Татьяна МАРЧЕНКО, директор Центра бизнес-образования "Седьмой уровень":

– Кризис – это прекрасная пора для ревизии отношений, проектов, идей, мыслей, – всего, что тебя окружает. Кризис ставит в условия, когда нет возможности тянуть время, жить в недоговоренностях. В кризис нет полутонов. Или ты пан, или пропал. Кризис заставляет расставаться с прошлым. Это болезненно. Как же так, столько усилий, души, денег, наконец, и… чик! Нужно отрезать. И никакой жалости. Решиться чикать, конечно, трудно и порой мучительно. Мучительно оттого, что понимаешь – сохранить возможности нет, а что взамен – ещё не придумано. Мои главные открытия в этом году: друзья остались друзьями, партнёрские отношения сохранились, больше всего меня в трудные времена поддерживали дети, пришли совершенно новые проекты. А это значит, что я живу, что я на правильном пути. А прошлое? Это моя копилка.

Иван ВОВЧУК, коммерческий директор Хабаровского филиала ОАО "Вымпелком" (Билайн):

– Экономический кризис не задел телекоммуникационную отрасль так болезненно, как иные отрасли российской экономики. А прошедший год подтвердил правильность выбранной компанией стратегии развития: мы нарастили количество активных абонентов, увеличили выручку. Если же говорить о том, что нам дал кризис как таковой, то это, несомненно, неоценимый опыт – опыт работы в новых социально-экономических условиях, опыт анализа кризисных явлений; опыт разработки и запуска новых продуктов и услуг. Под другим углом зрения взглянули на конкуренцию, которая становится все острее, но по-прежнему остается основной движущей силой любого бизнеса, выгодной всем: и потребителям, которые получают все более качественные услуги и сервис; и самому бизнесу.

Олег ЗАНГИЕВ, директор филиала ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" по Приморскому краю:

– Финансовый кризис изменил рейтинги журнала Forbes, но на мою жизнь не оказал ощутимого влияния. Более того, возможно, в мировом сообществе он действительно бушевал, и его последствия были и остаются ощутимы (пресса так и пестрила сообщениями о самоубийствах, обанкротившихся компаниях), но в России паника больше была спровоцирована средствами массовой информации. Масштабные увольнения, прокатившиеся по стране, были вызваны либо состоянием аффекта от новостей "с фронта", либо тем, что недобросовестные компании воспользовались удобным моментом для сокращения чрезмерно разросшихся штатов. Наше предприятие спокойно пережило этот год. Конечно, пришлось сократить некоторые расходы, приложить усилия для обеспечения прежнего уровня зарплат персонала, перераспределить нагрузку работников, и считаю, что нашей команде это удалось. Сокращения кадров мы также избежали. Поэтому в любом кризисе главное – не впадать в панику и здраво оценивать ситуацию.

Эльвира БЕЛОВА, генеральный директор салонов "Милленниум":

– Кризис разбудил в людях творческие способности, проявляющиеся сегодня во всех сферах жизни – от комплектации собственного гардероба до ведения бизнеса. И это большой плюс. Деньги сегодня достаются непросто, и это чувствуется: выбор, который делают клиенты, стал более тщательным, более обдуманным: Кстати, несмотря ни на что, смещения покупательского спроса в сторону более дешевых мебельных марок не произошло. Напротив, интерьер сегодня рассматривается как долгосрочное вложение средств. И это логично: тот, кто построил дорогое жилье, не станет комплектовать его сомнительной мебелью.

Что касается "настроения" интерьеров, то это по-прежнему теплые семейные "истории". Но если раньше столовые зоны в основном формировались под семью (общение с друзьями чаще происходило в ресторанах), то сейчас в расчет берутся и гости дома. И действительно, у нас вновь появилось время на друзей. Не на тусовки, а именно на общение – душевное, искреннее, настоящее. И уже за это надо сказать кризису "спасибо".

Кроме того, этот год для нас ознаменовался переездом владивостокского салона, и это очень символично. Новые выставочные возможности, новые экспозиции и новые марки не только привлекли к нам новых клиентов, но и вернули старых. Отношения с заказчиками стали еще более личностными и доверительными, а финансовая политика компании – более гибкой. Поэтому, несмотря ни на что, мы продолжаем двигаться вперед: неторопливо, но уверенно.

Данила ШАНДРУК, Директор Дальневосточного филиала ЗАО "Шнейдер Электрик":

– Нынешний кризис – далеко не первый за почти 200-летнюю историю компании "Шнейдер Электрик". Очевидно, что период роста рынка быстро создает эйфорию у всех его участников: бизнес растет, прибыль и потребление увеличиваются. В кризис же становится понятно, как на самом деле работает экономика, на поверхность выходят скрытые до поры факторы и закономерности, которые снижали эффективность бизнеса. И это хорошее время для "работы над ошибками", до которой в лучшие времена просто не доходили руки. В этой работе – залог последующего успешного развития.

А еще кризис послужил "лакмусовой бумажкой", позволив иначе взглянуть на людей, которые тебя окружают. Сразу стало понятно, кто из них чего стоит, со всех как будто сорвали маски. Мне приятно, что большинство моих коллег восприняли кризис как своего рода "мотивирующий пинок" для личностного роста и развития.

Юнна РЕЗАЕВА, заместитель директора холдинговой компании "Гостиный двор":

– Фраза НИЦШЕ "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее" применима и к кризису. Он заставил нас мобилизоваться, втрое больше и лучше работать и в итоге сделал нас сильнее. Конечно, пришлось пересмотреть отношение ко многим вещам. У нас появились новые партнеры, новые идеи по продвижению продукции и услуг. В частности, сокращение рекламных бюджетов развернуло нас к интернету, мы другими глазами взглянули на этот медиа-ресурс, и сегодня доля интернет-продаж в нашем бизнесе резко выросла.

Кризис показал, кто есть кто на самом деле. Боремся с трудностями, взявшись за руки с партнерами и конкурентами. Для меня, кстати, и раньше слово "конкуренция" означало не "соперничество", а "сотрудничество", а сейчас – тем более. У американцев даже есть такой термин – Co-opetition (сотрудничество конкурентов), подразумевающий стратегическое партнерство компаний, занятых в одной сфере бизнеса. Именно уровень этого сотрудничества влияет на величину рынка и его привлекательность для клиентов. И только полноценные партнерские отношения – с коллегами, конкурентами, потребителями – позволят достойно и максимально безболезненно пережить кризис.

Ольга ФЕФЕР, генеральный директор ООО "ПР группа Фефер":

– Пресловутый кризис не мог не затронуть нашу компанию: заказов стало меньше, бюджеты на проекты снизились. Однако именно в этом году мы запустили новый партнерский проект – интернет-портал "Профрегион". Также нам удалось не без трудностей, но весьма успешно выйти на рынок организации мероприятий, и активность заказов в данном направлении впечатляет. Наша команда подросла в профессиональном плане, потому как было время на посещение семинаров и тренингов, а также самообразование.

Отношения с постоянными клиентами стали значительно крепче, мы обрели хорошие связи в регионе и начинаем разрабатывать совместные проекты с коллегами из других городов Дальнего Востока. Задумываясь над вопросом "а что же особенного случилось в 2009 году?", понимаю, что самое важное – это новый уровень отношений: более вдумчивый, более трогательный, более личностный, и всегда профессиональный.

Олег МОИСЕЕНКО, генеральный директор ВРСУ №1:

– Отвечая на этот вопрос, так и хочется рассказать анекдот про обезьяну и кризис. На мой взгляд, сложившаяся ситуация вызвана элементарной массовой истерией. А та, в свою очередь, – хорошо продуманной политикой извне, манипуляцией человеческим сознанием. И все ради того, чтобы перераспределить сферы влияния.

Строительная сфера наиболее серьезно почувствовала на себе последствия этой паники. Людей напугали – покупательская способность упала, но не потому, что у них денег стало меньше, просто они вновь стали складывать их в кубышку. На этом фоне и руководители отдельных компаний поддались тревожным ощущениям, стали сокращать персонал – не всегда обоснованно, а сэкономленные деньги – опять же в кубышку.

В целом же кто умел зарабатывать деньги, тот продолжает их зарабатывать, кто не хотел работать до кризиса – не работает и сейчас. Конечно, обидно за низкооплачиваемую интеллигенцию, эти люди – заложники ситуации. Тем не менее катастрофическое расслоение общества началось не вчера и не во время кризиса.

Галина ПОПОВА, директор Агентства по подбору персонала "Карьера-Форум":

– Кризис дал возможность еще раз убедиться в том, что даже в негативных моментах обязательно есть позитив. Например, практически все компании в конце прошлого года столкнулись с дебиторской задолженностью. Не избежали этого и мы. Зато зимой, когда наш рынок практически встал и персонал почти не набирали, именно эти дебиторские деньги позволили нам сохранить стабильность.

Кроме того, кризис заставил пересмотреть ценность того, чем ты занимаешься. Ведь в тот момент, когда твой товар или услуга, пусть даже на непродолжительное время, оказываются невостребованными, возникает почва для того, чтобы скатиться к ценовым войнам, "собачьим бегам" и т.д. Я рада, что нам удалось избежать этого и еще раз убедиться в том, что наши услуги нужны и важны. Сложная экономическая ситуация в очередной раз доказала ценность открытых партнерских отношений.

Еще мне кажется, что кризис всем нам добавил ощущения ответственности. Я замечаю это и в наших сотрудниках, и в собственном ребенке: сын – студент зарубежного вуза – не только нашел работу, но и выиграл грант, позволивший нам сэкономить 75% стоимости обучения. А не случись кризиса, не известно, вырос бы он так быстро.

Безусловно, рецессия в экономике заставила хорошенько пересмотреть и личные траты. Оказалось, что без многого вполне можно обойтись. Более того, сокращение расходов по тем или иным статьям привело к новым увлечениям. Например, я активно стала заниматься фэйс-формингом, что оказалось гораздо эффективнее и дешевле, чем походы к косметологу. В работе также появились новые направления. Помимо всего прочего, мы стали развивать такое направление, как лайф-менеджмент. Потому что кризис кризисом, а жизнь идет, и ею необходимо эффективно управлять.