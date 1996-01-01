"Синтерра" и "ЕЭСТелеком" построят ВОЛС

"Синтерра" и "ЕЭСТелеком" (дочерняя компания ОАО "ФСК ЕЭС") построят линию волоконно-оптический связи Владивосток-Хабаровск.

Согласно заключенному между ними договору, "Синтерра" стала соинвестором "ЕЭСТелеком" в проекте по созданию ВОЛС-ВЛ (волоконно-оптический кабель, размещенный на опорах линий электропередачи) по маршруту Владивосток – Хабаровск. Общая протяженность магистрали превысит 1000 км. Линия будет проходить через 21 населенный пункт региона. Ввод в эксплуатацию намечен на 2011 год.

Напомним, что начало партнерству "Синтерры" и ОАО "ФСК ЕЭС" было положено в 2007 году, когда оператор принимал участие в создании телекоммуникационной инфраструктуры для системы сбора данных Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) Единой национальной электрической сети. В рамках проекта при помощи малых наземных спутниковых станций – Very Small Aperture Terminal (VSAT) – было объединено более 400 подстанций по всей России. "Новый совместный проект с "ЕЭСТелеком" выводит наше партнерство на новый уровень, – говорит генеральный директор "Синтерры" Виталий СЛИЗЕНЬ. – Такая схема сотрудничества позволяет, объединяя инвестиционный потенциал двух отраслей, успешно развивать телекоммуникационную инфраструктуру в удаленных регионах".