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"Синтерра" и "ЕЭСТелеком" построят ВОЛС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Синтерра" и "ЕЭСТелеком" (дочерняя компания ОАО "ФСК ЕЭС") построят линию волоконно-оптический связи Владивосток-Хабаровск.

Согласно заключенному между ними договору, "Синтерра" стала соинвестором "ЕЭСТелеком" в проекте по созданию ВОЛС-ВЛ (волоконно-оптический кабель, размещенный на опорах линий электропередачи) по маршруту Владивосток – Хабаровск. Общая протяженность магистрали превысит 1000 км. Линия будет проходить через 21 населенный пункт региона. Ввод в эксплуатацию намечен на 2011 год.

Напомним, что начало партнерству "Синтерры" и ОАО "ФСК ЕЭС" было положено в 2007 году, когда оператор принимал участие в создании телекоммуникационной инфраструктуры для системы сбора данных Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) Единой национальной электрической сети. В рамках проекта при помощи малых наземных спутниковых станций – Very Small Aperture Terminal (VSAT) – было объединено более 400 подстанций по всей России. "Новый совместный проект с "ЕЭСТелеком" выводит наше партнерство на новый уровень, – говорит генеральный директор "Синтерры" Виталий СЛИЗЕНЬ. – Такая схема сотрудничества позволяет, объединяя инвестиционный потенциал двух отраслей, успешно развивать телекоммуникационную инфраструктуру в удаленных регионах".

Досье

Группа компаний "Синтерра" – национальный оператор связи, объединяющий компании "Синтерра", "ПетерСтар", "Синтерра-Урал", "Синтерра-Юг", "Синтерра-Сибирь", "Синтерра Медиа", "Глобал-Телепорт", "Телепорт СПб" и ряд региональных операторов связи, работающие на телекоммуникационном рынке с 1992 года. Компании группы владеют лицензиями на предоставление услуг местной телефонной связи в 40 регионах РФ, междугородной и международной телефонной связи, услуг связи по передаче данных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользование каналов связи на всей территории РФ. Инфраструктура Группы компаний "Синтерра" присутствует во всех регионах. ОАО "ФСК ЕЭС" образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах РФ.
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