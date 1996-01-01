Shantui презентовал новый бульдозер

Выставка "BISEC 2009" в Пекине стала стартовой площадкой для презентации гусеничного карьерного бульдозера Shantui SD 52-5. В линейке Shantui модель SD 52-5 – один из самых больших, надежных и лучших по безопасности.

Высокие технико-эксплуатационные характеристики, широкий набор навесного оборудования делают эту модель привлекательной для использования в суровых условиях эксплуатации. Масса новой модели бульдозера 67,5 т, а его эксплуатационная мощность составила 392 kW или более 300 л.с. Бульдозер SD 52-5 был разработан заводом Shantui с учетом его использования в объемных промышленных сферах: строительстве, добыче угля, разработке карьеров, проведении водоохранных работ. Бульдозер оснащён двигателем Cummins QSK 19 для экономии топлива и соответствует экологическому стандарту EURO III. Отличительные черты нового бульдозера – высокая производительность, доступная стоимость и сверхнадежность. Усовершенствованная подвеска обеспечивает высокое сцепление с неровной поверхностью земли, а также уменьшает вибрацию машины. Бульдозер оснащен системой lock-up, позволяющей экономить расход топлива, увеличивать скорость и производительность трансмиссии.