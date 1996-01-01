КнААПО выходит на серию Су-35С

Комсомольские авиастроители приступили к производству деталей и комплектующих для сборки партии многофункциональных истребителей Су-35С, предназначенных для российских ВВС.

В соответствии с подписанным на авиакосмическом салоне МАКС-2009 контрактом между холдингом "Сухой", в состав которого входит ОАО "КнААПО", и Министерством обороны РФ, войскам до 2015 года предстоит поставить 48 новых сверхманевренных машин, сообщили в пресс-службе холдинга. Сборка первых серийных самолетов Су-35С будет произведена в 2010 году. Заключение долгосрочных соглашений на производство самолетов для ВВС России и зарубежных заказчиков позволяет компании "Сухой" обеспечить загрузку своих серийных заводов в части производства авиатехники военного назначения.