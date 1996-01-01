Peter Hambro дозаявилась

Золотодобывающая компания Peter Hambro Mining (ГК "Петропавловск") при поддержке властей Амурской области может получить от государства 1,2 млрд руб. на достройку инфраструктуры в районе рудника "Пионер".

Соответствующая заявка подана в Минрегионразвития, но окончательное слово остается за правительственной комиссией. Весь проект оценивается в 4 млрд руб., большую часть компания инвестирует из собственных средств. В принципе сам "Пионер" уже почти как год построен на частные средства и успешно функционирует. Как объяснили в ГК "Петропавловск", речь идет о заявке на финансирование строительства дороги от рудника до трассы и возведения линии электропередачи. ГК "Петропавловск" не первый раз претендует на средства Инвестфонда. Минрегионразвития уже одобрило выделение бюджетных ресурсов на проект создания горно-металлургического кластера в Приамурье стоимостью 86 млрд руб., из которых 16 млрд, необходимых для строительства нескольких участков железной дороги, должно выделить государство.