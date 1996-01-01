Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Перспектива "Прогресса" – в технической революции
На совещании представителей объединенной промышленной корпорации "Оборонпром" и управляющей компании "Вертолеты России" с руководством ААК "Прогресс" принято окончательное решение о сохранении для "Прогресса" профиля производственной площадки как агрегатно-сборочной и площадки окончательной сборки летательных аппаратов. Решено также, что перспективы компании – в техническом перевооружении.
Прежде всего, предстоит завершить строительно-ремонтные работы по вводу в эксплуатацию обособленной площадки нового цеха, в котором будут устанавливаться высокопроизводительные токарно-фрезерные обрабатывающие центры. Впервые в стране на "Прогрессе" создается центр компетенций по механической обработке с требуемыми микроклиматическими условиями.
Также на "Прогрессе" создается литейное производство, под которое закуплен высокотехнологичный литейный комплекс итальянского производства, аналогов которому нет на территории РФ. Коренным образом будет изменена гальваника, кроме того, значительные изменения грядут в сфере информационных технологий: уже сейчас определен порядок последующего перехода исключительно на электронные модели.
Если говорить о существующей линейке продукции, то, помимо вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ка-60 "Касатка", которые идут по линии Минобороны РФ, есть еще вертолет Ка-62, разработка и доведение которого до серийного производства в настоящее время ведется из собственных средств ААК "Прогресс". Также есть вертолет Ми-34, который попадает на конкурс Росавиации, объявленный для выбора оптимального варианта вертолета для обучения пилотов военных и гражданских авиационных училищ.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда