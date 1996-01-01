Перспектива "Прогресса" – в технической революции

На совещании представителей объединенной промышленной корпорации "Оборонпром" и управляющей компании "Вертолеты России" с руководством ААК "Прогресс" принято окончательное решение о сохранении для "Прогресса" профиля производственной площадки как агрегатно-сборочной и площадки окончательной сборки летательных аппаратов. Решено также, что перспективы компании – в техническом перевооружении.

Прежде всего, предстоит завершить строительно-ремонтные работы по вводу в эксплуатацию обособленной площадки нового цеха, в котором будут устанавливаться высокопроизводительные токарно-фрезерные обрабатывающие центры. Впервые в стране на "Прогрессе" создается центр компетенций по механической обработке с требуемыми микроклиматическими условиями.

Также на "Прогрессе" создается литейное производство, под которое закуплен высокотехнологичный литейный комплекс итальянского производства, аналогов которому нет на территории РФ. Коренным образом будет изменена гальваника, кроме того, значительные изменения грядут в сфере информационных технологий: уже сейчас определен порядок последующего перехода исключительно на электронные модели.

Если говорить о существующей линейке продукции, то, помимо вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ка-60 "Касатка", которые идут по линии Минобороны РФ, есть еще вертолет Ка-62, разработка и доведение которого до серийного производства в настоящее время ведется из собственных средств ААК "Прогресс". Также есть вертолет Ми-34, который попадает на конкурс Росавиации, объявленный для выбора оптимального варианта вертолета для обучения пилотов военных и гражданских авиационных училищ.