Банкротств не стало меньше. Пока

За 9 месяцев в Дальневосточном федеральном округе появилось 703 новых банкрота, по данным ФНС, число обанкротившихся предприятий (юридических лиц) выросло с 11498 до 12201. Как отмечают представители организаций саморегулируемых арбитражных управляющих (СРО), это в пределах обычной статистики. То, что кризис не породил, казалось бы, неизбежной волны банкротств, не значит, что с экономикой предприятий ДВФО все обстоит гладко. Надвигающаяся волна банкротств может накрыть их уже в наступающем году.

Обычная статистика

Больше всего предприятий, прекративших свою деятельность в связи с банкротством, за 9 месяцев оказалось в Хабаровском крае – 171, там же происходит и самое громкое новое банкротство – "Амурского судостроительного завода". За спасение предприятия взялось само Правительство РФ в лице Сбербанка. Из числа вновь объявленных процедур банкротства в крае приведем лишь несколько: в январе 2009 – в отношении ООО "ДальРемСтрой" (г. Хабаровск), "Хабаровский ювелирный завод", в августе – в отношении ООО "Нефтесервис", в сентябре – ООО "Амурский судостроительный завод – Сервис" и так далее.

На втором месте по этому показателю – Республика САХА (Якутия), где в этом году к процедуре банкротства приведено оловодобывающее предприятие ООО "Сахаолово", а всего из-за банкротства здесь прекратили деятельность и были выведены из госреестра 132 предприятия. Процедура банкротства на "Сахаолово" введена в июле этого года. Как прокомментировали "ДК" в представительстве СРО "МСО ПАУ", чей арбитражный управляющий будет вести здесь антикризисное управление, по предварительной оценке долги на предприятии связаны с высокой себестоимостью добычи и ухудшением конъюнктуры на рынке металлов.

На третьем месте по числу предприятий, ликвидированных в этом году из-за банкротства, стоит Приморский край с известным уже громким именем ОАО "ХК "Дальзавод", где процедура начата в марте 2009 г. Вообще же в крае прекратило за 9 месяцев деятельность 131 предприятие. Из вновь объявленных дел стоит назвать ОАО "Джи Пи" (г. Владивосток), ОАО "Судоремонтный комплекс – Приморский завод" (г. Находка), признанное банкротом в июне этого года, и другие.

Далее по убывающей по числу ликвидированных банкротов идут Амурская область – 125 юридических лиц, Камчатский край – 48, Сахалинская область – 43 и Магаданская – 32, Еврейская АО – 11 и Чукотский АО – 10 банкротов. Например, на Сахалине в этом году банкротами признаны МУП "ЖКХ с. Крабозаводское", ООО "Транспортная компания "Дельта" (г. Холмск), МУП "Малокурильское жилищное управление", ООО "Сахалинский лес" (г. Поронайск). На Камчатке – ООО "Регион Фиш" и ООО "Вал-Рыба" из г. Петропавловска-Камчатского и др.

Все еще впереди

Тот факт, что волна банкротств не накрыла экономику в этом году, экспертов настораживает, и, по некоторым оценкам, ее следует ожидать в году наступающем. Уже с начала года число заявлений на банкротства может возрасти, а их пик может прийтись на середину или конец следующего года. Этому есть как минимум две причины, считают наблюдатели.

Так, кризис, по отзывам большинства опрошенных предпринимателей, коснулся многих, если не всех, и число экономически слабых предприятий существенно выросло. Сейчас они еще пытаются бороться с ситуацией, владея какими-то резервами. Но многие уже давно имеют формальные признаки банкрота, каковыми являются недостаток имущества для покрытия долгов, задолженность по заработной плате.

В России так сложилось, что процедура банкротства рассматривается как крайняя ситуация. Руководители предприятий вместо того, чтобы подать на банкротство собственного предприятия с появлением его признаков, пытаются всячески оттянуть этот момент, что, как показывает практика, лишь усугубляет экономическую ситуацию. Пока кредиторы и должники пытаются договориться, а потом долго судятся, некоторые собственники просто "прячут" оставшееся имущество. И на момент объявления банкротства, который все-таки наступает, должникам порой просто нечего направить на обеспечение долгов.

Длительность процедуры порождает и другую проблему – большое число отсутствующих должников и в стране, и в регионе. Может показаться парадоксальным, но среди таковых имеются даже государственные унитарные предприятия. Признаки отсутствующего должника заключаются в том, что предприятие на протяжении нескольких лет не сдает бухгалтерскую отчетность, на нем нет руководителя, документы либо уничтожены, либо утеряны и практически отсутствует какое-либо имущество, позволяющее рассчитаться с кредиторами.

По оценке наблюдателей, мы как раз подходим к тому моменту, когда в результате цепной реакции в банкротство начнут вовлекаться кредиторы. Это процесс волнообразный, и его масштабы смогут оказаться весьма ощутимыми в будущем.

ФНС ослабило давление, но временно

Крупнейшими кредиторами на рынке должников в прошлые годы являлись, по оценке аналитиков, Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) и предприятия энергетики, но пальма первенства принадлежала ФНС. В Дальневосточном регионе примерно в 70% процедур банкротства заявителем является ФНС. В этом году она ослабила натиск на должников, в чем кроется вторая причина затишья на рынке банкротств.

Дело в том, что долгие годы ситуация с отсутствующими должниками оставалась для ФНС проблемой, но буквально в прошлом году в отношении их ФНС началась целая кампания. Но в декабре 2008 г. в закон о банкротстве была внесена поправка об изменении минимального вознаграждения арбитражного управляющего. С начала 2009 г. оно выросло с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Эти два момента связаны между собой тем, что законом прописано обращение судебных расходов, в том числе вознаграждение арбитражных управляющих, когда имущества должника недостаточно, – на заявителя. С поисками и закрытием дел отсутствующих должников именно так и случилось, налоговой службе пришлось оплачивать эти расходы, при том что собственный бюджет ФНС к тому времени был уже принят и не учитывал принятую поправку в закон о банкротстве.

Учитывая, что признаком банкротства, например, индивидуального предпринимателя по закону является долг в течение трех месяцев в размере 10 тыс. руб., легко подсчитать, что только один месяц работы арбитражного управляющего с таким должником обходится ФНС дороже самого возникшего долга. Недостаток бюджета привел к тому, что налоговая служба в этом году даже задерживала выплаты вознаграждений арбитражным управляющим. А мы уже знаем, что невыплаты в течение трех месяцев являются причиной обращения в суд. И известны случаи, когда решением суда счета Федеральной налоговой службы в некоторых регионах арестовывались из-за задолженности перед арбитражными управляющими.

Как ожидается, в ФНС будет учтен предыдущий опыт, и уже в следующем году можно ожидать увеличения числа банкротств по инициативе налоговой службы.

Кроме того, рост числа банкротств должны подстегнуть и вводимые в закон о банкротстве поправки, совершенствующие сам инструмент банкротства. Так, в скором времени ожидается появление поправок, призванных стимулировать руководителей подавать заявления на банкротства собственных предприятий с появлением его признаков. С одной стороны, ужесточается наказание и прописывается механизм привлечения руководителей и собственников к ответственности за несвоевременное реагирование на такие признаки. С другой – появляется и пряник, так, если руководитель сам подает на банкротство, то законом предполагается проведение ее процедуры по упрощенной системе. Инициаторы поправок надеются, что с началом их работы система банкротства станет более эффективной, а число отсутствующих должников уменьшится, банкроту будет выгоднее закрыться самому, а не перекладывать эту процедуру на плечи государства.

Работы хватит всем

Как отмечают представители саморегулируемых арбитражных управляющих, несмотря на ослабление работы в отношении должников со стороны крупнейшего в стране кредитора – ФНС, процессы возбуждения новых банкротств в регионе идут постоянно. Это так называемые коммерческие банкротства. И работы хватает всем арбитражным управляющим, хотя в округе зарегистрированы представительства 16 саморегулируемых организаций. По словам руководителя Представительства НП "МСО ПАУ" в Приморском и Камчатском краях и Республике САХА (Якутия) Надежды ПЯТАНЧУК, на июнь этого года в данном представительстве на одного арбитражного управляющего приходилось семь предприятий, включая ИП.

В ДВФО зарегистрированы представительства СРО:

– НП "СРО "ГАРАНТИЯ" (Москва) – представительства в Республике Саха (Якутия) и Приморском крае;

– НП "СРО АУ "Объединение" (Санкт-Петербург) – Республика Саха (Якутия);

– НП "ТОСО" (Владивосток) – Сахалинская область и Камчатский край;

– НП СОАУ "Меркурий" (Москва) – Амурская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский края, Чукотский АО;

– НП "МСО ПАУ" (Москва) – Приморский край, Амурская область, Камчатский край;

– НП "СГАУ" (Ханты-Мансийск) – Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Сахалинская область;

– НП "ДМСО" (Хабаровск) – Приморский, Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская области, ЕАО, Республика Саха (Якутия);

– НП "НГАУ" (Москва) – Амурская, Магаданская области, ЕАО, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия);

– НП "СРО АУ "Южный Урал" (Челябинск) – представительство в Приморском крае;

– НП "СМиАУ"(Москва) – представительства в Магаданской, Амурской областях, Еврейской АО, Хабаровском, Камчатском, Приморском краях, Республике Саха (Якутия);

– НП СРО "СЕМТЭК" (Москва) – Магаданская область;

– НП "СОАУ "Альянс" (Нижний Новгород) – Хабаровский и Приморский края;

– НП ОАУ "Авангард" (Москва) – Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край;

– НП ПАУ ЦФО (Москва) – Амурская, Магаданская области, Приморский, Хабаровский края и Республика Саха (Якутия);

– НП "РСОПАУ" (Москва) – Амурская область, Хабаровский, Камчатский, Приморский края, Республика Саха (Якутия);

– НП "Ассоциация МСРО АУ" (Ростов-на-Дону) – представительство в ДВФО;

– НП "СРО АУ СЗ" (Санкт-Петербург) – Амурская область, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия);

– НП "Первая СРО АУ" (Москва) – Приморский и Хабаровский края.