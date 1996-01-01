ОАО "Камчатскэнерго": Накануне больших перемен

Электроэнергия – особый вид промышленной продукции, имеющий поистине универсальный спрос. Объем ее выработки считается одним из основных показателей развития сферы производства и повышения условий жизни населения. Именно поэтому вопросы развития энергосистем, подготовки оборудования электростанций, сетевого комплекса всегда находятся на особом контроле не только руководства энергокомпаний, но и руководства регионов, страны.

В текущем году на подготовку к осенне-зимнему периоду 2009-2010 ОАО "Камчатскэнерго" выделило около 300 млн рублей – на 50 млн руб. больше, чем в предыдущем периоде. В рамках годовой ремонтной программы ОАО "Камчатскэнерго" было намечено отремонтировать 8 котлов, 6 турбин, произвести ремонт 772 метров тепловых сетей, отремонтировать электрические сети протяженностью 50 километров.

Но особое внимание в этом и наступающем году руководство ОАО "РАО Энергетические системы Востока" уделяет проекту перевода Камчатских ТЭЦ на газ. Он относится к числу приоритетных инвестиционных проектов ОАО "РАО ЭС Востока" и ОАО "Камчатскэнерго" и осуществляется в рамках проекта по газификации Камчатского края, реализуемого при поддержке правительства и губернатора края Алексея КУЗЬМИЦКОГО. Сумма инвестиций холдинга на данный проект в 2010-2011 гг. превышает 1,1 млрд руб. В качестве генерального подрядчика проекта технического перевооружения Камчатской ТЭЦ-2 было выбрано ОАО "Дальтехэнерго".

– Перевод Камчатских ТЭЦ на газ – это весьма дорогостоящий и весьма сложный технологический проект, однако его реализация силами Ремонтно-строительного холдинга ОАО "РАО ЭС Востока" позволит решить сразу несколько стратегических задач, как экономических, так и социальных, – комментирует первый заместитель генерального директора, технический директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Михаил ШУКАЙЛОВ. – Прежде всего, замещение дальнепривозного топлива местными ресурсами закрывает проблему энергетической безопасности и независимости региона. Кроме того, увеличение доли природного газа в топливном балансе региона позволяет обеспечить надежность работы энергосистемы, снизить затраты на ремонт основного оборудования, повысить эффективность и экономичность производства.

Идея переоборудовать "под газ" электростанции Камчатки не нова. Несколько лет назад строительством газопровода интересовались разные нефтяные корпорации. В конце сентября 2007 года распоряжением тогда премьер-министра Виктора ЗУБКОВА была определена судьба проекта газификации Камчатки. Нагрузку по строительству газопровода выпало нести "Газпрому".

В этом году в соответствии с планами-графиками синхронизации ввода мощностей ОАО "Камчатскэнерго" приступило к работам по подготовке к приему газа. Была выполнена проектная документация, проведена экспертиза промбезопасности котлов ТЭЦ-2, размещены заказы на изготовление блочно-модульного газораспределительного пункта. В Таганроге ООО НТФ "ЭНЕРГОМАШинжиринг" изготовило газовые горелки и регулирующие клапаны, которые в конце ноября отгружены в адрес ОАО "Камчатскэнерго". На территории ТЭЦ-2 возводятся фундаменты и опорные конструкции. В конце июля следующего года должны начаться испытания первого переоборудованного для работы на газе котла.

Линии электропередачи можно назвать кровеносными сосудами энергосистемы. В условиях суровых камчатских зим к ним предъявляются особые требования. С целью повышения надежности работы ВЛ-201, которая связывает Центральный энергоузел с Мутновскими геотермальными электростанциями, были проведены работы, направленные на устранение больших смещений проводов при ветровых нагрузках. Произведена замена полимерной изоляции, установлены балласты и гасители вибрации. Всего реконструировано 64 опоры, находящиеся на горном плато вулкана Горелого. До конца года специалистами компании будет завершена модернизация систем плавки гололеда на подстанции "Авача". После модернизации ток плавки 730 ампер позволит обеспечить удаление гололеда за 2 часа. В ноябре завершились пуско-наладочные работы на подстанции "Дачная", связанные с увеличением ее мощности и повышением надежности оборудования. Этот проект – один из ключевых в инвестиционной программе ОАО "Камчатскэнерго". Потребление электроэнергии в районах, запитанных на эту подстанцию, продолжало медленно, но неуклонно расти. В связи с этим было принято решение произвести реконструкцию подстанции и установить дополнительно еще один трансформатор мощностью 25 тыс. киловольтампер. Общий объем капитальных вложений на реализацию этого проекта составил около 90 млн рублей.

По словам генерального директора ОАО "Камчатскэнерго" Василия БЕЗНОСЮКА, у энергетиков на все времена одна задача – обеспечивать стабильное и надежное энергоснабжение потребителей. И "Камчатскэнерго" успешно с этой задачей справляется.