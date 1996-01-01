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В Приморье ведется разработка ветрогенераторов нового поколения
Обсуждаемая на разных уровнях власти энергетическая стратегия страны, рассчитанная до 2025 г., можно сказать, нашла воплощение в разработках ООО "НПП "Энергия-КМ".
Компания приступила к проектированию уникальных в своем роде ветрогенераторов. Подобные разработки вписываются в идеологию стратегии, ориентированную на удаленные от крупных инфраструктурных энергообъектов территории, а именно на поиски экономически выгодных источников нетрадиционных видов энергии.
Корреспондент "ЗР" беседует по этому поводу с главным технологом ООО "НПП "Энергия-КМ" Николаем КУЛИКОВЫМ.
- Николай Викторович, в настоящее время активно обсуждается энергетическая стратегия страны. Север и все дальневосточное побережье оторваны от основных энергетических объектов и нуждаются в особых, нетрадиционных источниках энергии. Насколько ваши разработки способны решать эту задачу?
- Одна из опробованных в мире технологий - переработка органосодержащего сырья методом газификации и синтеза. По этой технологии можно перерабатывать торф, уголь, некондиционную древесину, навоз в синтетические моторные топлива: дизельное топливо, бензин, мазут. Для этих целей мы разрабатываем опытно-экспериментальные установки. Причем на эти виды сырья можно сделать сертифицированную заводскую серию, а не единичные экземпляры.
- Вы можете привести какие-то убедительные показатели таких установок?
- Конечно, года два назад по заказу ОАО "ДальвостНИИпроектуголь" мы выполнили технологическую часть обоснования инвестиций для администрации Сахалинской области. Ранее у области был расчет на широкий экспорт этих углей в Японию, которая отказалась от дальнейшего сотрудничества, сославшись на высокую сернистость и зольность этих углей. Встал вопрос, что с ними делать дальше? Наши расчеты показали, что себестоимость производства дизельного топлива из этих углей составит 4 руб., а бензина - 4,5 руб., при этом выделяется масса тепла. Если поставить на угольном месторождении такую установку плюс электростанцию, которая будет превращать тепло в электричество, то прилегающие территории будут купаться в энергии. Все наши отдаленные регионы имеют схожие проблемы.
- Но сейчас вы работаете над новой идеей? Расскажите о ней.
- Да, у нас есть идея создания нового ветрогенератора. Она родилась несколько лет назад. Начав тогда патентный поиск, мы убедились, что в мире подобных установок нет, и прекратили на какое-то время патентные работы, чтобы идея не ушла за границу до ее внедрения в России. К нашей идее близки только два патента в мире, но в них нет самого главного, что будет у нас, и о чем я пока умолчу.
Сейчас, когда появилась государственная программа в виде стратегии энергетического развития, мы решили возобновить работы. В наших ветрогенераторах заложена совершенно новая идеология применения энергии ветра. Если говорить в общих чертах, то у них не будет лопастей, они смогут работать практически в штиль, при ветре от 0,5 м/с, до урагана в 65 м/с, тогда как традиционные ветрогенераторы практически не работают уже при 12 м/с. При этом снимаемая с них мощность будет в сотни и даже тысячи раз больше. Немаловажно и то, что производство таких установок будет гораздо дешевле лопастных ветрогенераторов. Это поистине пожиратель энергии из окружающего пространства, при том, что установка настолько проста, что в ней нечему ломаться. Это ключ к дешевой энергетике. Наиболее эффективно такой ветрогенератор ставить на морском побережье, где практически всегда присутствует бриз. Снабдив кластерами ветрогенераторов, например, тихоокеанское побережье России, можно создать условия для развития сырьевой и перерабатывающей базы этих отдаленных территорий.
- Насколько ваша идея близка к реализации?
- К весне я постараюсь завершить расчеты основных характеристик и сделать опытный образец. Когда будут понятны основные параметры ТЭО ветрогенератора, будет понятна и цифра начальных инвестиций. Дальше мы рассчитываем найти заинтересованных инвесторов, готовых создать частную российскую генерирующую компанию, которая будет строить и устанавливать ветрогенераторы. У нас огромный ветропотенциал, мы купаемся в энергии, ее надо только правильно взять. И главное, надо задержать эту технологию в России, опередив другие страны.
- Наверное, современные энергокомпании не обрадует перспектива создания столь серьезного конкурента?
- Их можно успокоить тем, что мы не берем их сегмент рынка, свои ветрогенераторы мы планируем ставить там, где отсутствует традиционная энергетика.
- Хотя по своей сути будущая энергокомпания может подтолкнуть создание, с одной стороны, на Дальнем Востоке конкурентного рынка электроэнергии, а с другой - облегчить доступ бизнеса к энергоисточникам, ведь ни для кого не секрет, как непросто сегодня добиться подключения к сетям, это одна из проблем создания новых производств, не так ли?
- Со временем это неизбежно, энергетикам придется делиться своим рынком, хотят они этого или нет.
Кстати, в начале декабря на новостных лентах появилась информация о том, что в Европе будет разработана единая шельфовая энергосистема, связывающая берег с морскими ветроэлектростанциями. Возможно, скоро мы услышим о таких и у нас, на Дальнем Востоке.
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