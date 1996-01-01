Арендную ставку дели на 0,5

Дума г.Владивостока приняла понижающие коэффициенты на право пользования муниципальным движимым имуществом (спецтехника, электротранспорт, автотранспорт и т.д.) Для малого и среднего бизнеса коэффициент будет равен 0,5.

По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Игоря ЧЕМЕРИСА, этот шаг говорит о последовательности политики муниципалитета в реализации "Программы поддержки малого и среднего предпринимательства".

Новая "Методика расчета арендной платы за пользование движимыми объектами муниципальной собственности" предполагает, что некоммерческие спортивные организации, организации культуры и учреждения образования будут платить по ставке коэффициента 0,4; предприятия электротранспорта - 0,2; субъекты малого и среднего предпринимательства - 0,5. Депутаты считают, что поправки помогут более эффективно использовать муниципальную собственность. Что касается субъектов малого предпринимательства, то им, чтобы воспользоваться правом корректирующего коэффициента, необходимо предоставить подтверждающие документы.