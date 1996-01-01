Зарплата работникам "Дальавиа": Особое мнение прокуратуры

Прокуратура Хабаровского края намерена оспорить в суде решение Хабаровской краевой думы о выделении из бюджета 171 млн рублей для выплаты долга по зарплате работникам обанкротившейся авиакомпании "Дальавиа".

По словам старшего помощника прокурора края Павла СЕНЧЕНКО, прокуратура Хабаровского края накануне внесла в краевую думу протест по вопросу принятия поправок в бюджет на 2009 год, предусматривающих выделение "Дальавиа" 171 млн рублей на выплату долгов по зарплате, но депутаты его отклонили, поэтому прокуратура будет оспаривать это решение в суде.

Он подчеркнул, что протест связан с тем, что при выделении средств были нарушены нормы Бюджетного Кодекса. "Прокуратура не против решения проблемы и осуществления данных выплат. Но ассигнования из бюджета на соцвыплаты гражданам, подчеркивается в протесте, могут быть выделены исключительно на основании нормативного акта, устанавливающего публичные обязательства. Постановление губернатора таковым не является, поскольку носит всего лишь характер поручения соответствующим подразделениям правительства края",- пояснил Павел Сенченко.

По его словам, есть другие пути решения проблемы - долг по зарплате будет погашен из других источников, например, продажи имущества авиакомпании.

Как рассказал конкурсный управляющий "Дальавиа" Вадим ВЕСЕЛКОВ, сотрудникам уже выплачено около 50 млн рублей долга. В настоящее время общий долг по зарплате и компенсациям составляет около 180 млн рублей, из них 163 млн - это компенсации за отпуск, больничные листы и выходные пособия. Чистый долг по зарплате - 8 млн рублей. Веселков отметил, что в конце декабря состоится заседание арбитражного суда по возврату Федеральной налоговой службой НДС, который "Дальавиа" заплатила за 3-й квартал 2008 года, - это еще более 87 млн рублей. А в январе 2010 года начнется распродажа имущества.