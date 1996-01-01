www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.52 р. 100 JPY: 59.17 р.
EUR: 76.09 р. 10 CNY: 96.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Зарплата работникам "Дальавиа": Особое мнение прокуратуры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прокуратура Хабаровского края намерена оспорить в суде решение Хабаровской краевой думы о выделении из бюджета 171 млн рублей для выплаты долга по зарплате работникам обанкротившейся авиакомпании "Дальавиа".

По словам старшего помощника прокурора края Павла СЕНЧЕНКО, прокуратура Хабаровского края накануне внесла в краевую думу протест по вопросу принятия поправок в бюджет на 2009 год, предусматривающих выделение "Дальавиа" 171 млн рублей на выплату долгов по зарплате, но депутаты его отклонили, поэтому прокуратура будет оспаривать это решение в суде.

Он подчеркнул, что протест связан с тем, что при выделении средств были нарушены нормы Бюджетного Кодекса. "Прокуратура не против решения проблемы и осуществления данных выплат. Но ассигнования из бюджета на соцвыплаты гражданам, подчеркивается в протесте, могут быть выделены исключительно на основании нормативного акта, устанавливающего публичные обязательства. Постановление губернатора таковым не является, поскольку носит всего лишь характер поручения соответствующим подразделениям правительства края",- пояснил Павел Сенченко.

По его словам, есть другие пути решения проблемы - долг по зарплате будет погашен из других источников, например, продажи имущества авиакомпании.

Как рассказал конкурсный управляющий "Дальавиа" Вадим ВЕСЕЛКОВ, сотрудникам уже выплачено около 50 млн рублей долга. В настоящее время общий долг по зарплате и компенсациям составляет около 180 млн рублей, из них 163 млн - это компенсации за отпуск, больничные листы и выходные пособия. Чистый долг по зарплате - 8 млн рублей. Веселков отметил, что в конце декабря состоится заседание арбитражного суда по возврату Федеральной налоговой службой НДС, который "Дальавиа" заплатила за 3-й квартал 2008 года, - это еще более 87 млн рублей. А в январе 2010 года начнется распродажа имущества.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru