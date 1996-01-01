Менеджеры по продажам по-прежнему в цене

Супер Джоб Топ 20 опубликовал свежий рейтинг наиболее популярных запросов на российском рынке труда. Аналитики сходятся во мнении, что он по-прежнему формируется под влиянием нестабильных экономических условий. Абсолютный лидер спроса на российском рынке труда - менеджеры по продажам. В тройке наиболее популярных профессий - инженеры и квалифицированные рабочие.

За последний месяц первая десятка не изменилась. Произошла только рокировка мест. Бухгалтеры опустились со второй строчки на четвертую. Незначительно отстали от первой пятерки продавцы, водители, секретари и неквалифицированные рабочие. Около одного процента от всех запросов набрали некогда популярные профессии юриста и программиста. В услугах пиар- менеджеров и специалистов по подбору персонала российские компании практически не нуждаются. "Возникает потребность в найме как можно более универсального специалиста, что в итоге приводит к созданию в штатном расписании довольно необычных и даже каверзных названий должностей. Вот это то, что можно заметить на рынке в качестве новой и выпуклой тенденции", - констатируют авторы исследования.