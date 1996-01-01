Получателей поддержки контролирует прокуратура

Как стало известно "ЗР", предпринимателей, получивших финансовую поддержку в рамках целевых программ поддержки малого и среднего бизнеса, стали проверять работники прокуратуры. По нашей информации, подобные проверки малого бизнеса уже проведены сразу в нескольких муниципальных округах.

Однако на этом работники прокуратуры не останавливаются. Прокуратура начала проверять отдел развития предпринимательства администрации Приморского края, отвечающий за подготовку этих документов. В этой связи представители Общественного совета предпринимателей Приморского края выражают озабоченность тем, что прокурорская проверка может негативно отразиться на работе отдела.

Так, уже сегодня специалисты отдела загружены очень большим объемом работы, от выполнения которого зависит реализация краевой программы поддержки бизнеса.