Кризис прибыли не помеха

Итоги работы ведущих компаний в январе-сентябре 2009 г. свидетельствуют об изначально завышенной оценке влияния кризиса. Проблемы с падением производства, а вместе с ними и потерю прибыли, испытывают, как правило, те предприятия, которые теряют рынок по не зависящим от них причинам, например производители цемента и лесозаготовители. Особняком стоят энергетики, на показателях которых сказывается не столь высокий, как хотелось бы, рост тарифа, а также повышение цен на энергоносители и падение энергопотребления.

В то же время лидеры рынка даже находят возможность зафиксировать значительную часть чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2009 г. в виде дивидендов. Правда, стоит отметить, что вся эта прибыль достается одному или двум основным владельцам компании.

Вне конкуренции в рейтинге выступает ОАО "Дальсвязь", чья продуманная и успешно реализуемая стратегия не дала сбоев даже в условиях рецессии. "Дальсвязь" по итогам 9 месяцев заработала 1,6 млрд руб. чистой прибыли, что не может не радовать акционеров. Рост выручки на 11,2% в компании объясняют увеличением абонентской базы, ростом тарифов на услуги местной телефонной связи, предложением новых услуг, а также активным развитием услуг сети передачи данных и Интернет. В настоящее время большая часть выручки оператора приходится на местную телефонную связь - 38%, доля новых услуг составляет 32%. Кстати, по итогам 2009 г. "Дальсвязь" планирует увеличить долю рынка на территории Дальнего Востока до 27,8% против 27,5% в 2008 г.

Чуть менее "Дальсвязи" заработало ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - 1,27 млрд руб., но большую часть прибыли обеспечила продажа судов. А, выручка компании за 9 месяцев показала отрицательную динамику. "Снижение выручки от эксплуатации флота за 9 месяцев 2009 г. на 8,2% произошло в связи с падением фрахтового рынка и отстоями судов в ожидании работы. Рост расходов от эксплуатации флота на 23,6% произошел в связи с изменением вида работы транспортного флота - увеличением работы в рейсовом чартере. Изменение вида работы повлекло за собой рост расходов на топливо и портовые сборы, кроме того, выросли расходы на ремонт флота", - объясняют в компании. В то же время в 3-м квартале отмечены такие положительные факторы, как снижение цен на бункеровочное топливо и рост спроса на морские перевозки угля, железной руды и агропродукции.

Наибольший разрыв наблюдается в показателях ААК "Прогресс". Но это легко объяснимо - предприятие традиционно находится в прямой зависимости от наличия госконтракта. Как следствие - рост выручки в 16,6 раза обеспечило размещение в Арсеньеве очередного контракта. Далее ожидается не менее внушительная динамика. В то же время, в отчете за 3-й квартал 2009 г. отмечается, что рентабельность активов предприятия находится на низком уровне, что связано с выполнением долгосрочных контрактов, требующих авансирования соисполнителей, недостаточной загрузкой имеющихся мощностей, а также с отсрочкой оплаты по контрактам с Минобороны РФ в соответствии с условием контрактов.

После "тучного" 2008 г. теряет прибыль и выручку по независящим от него причинам (демпинг импортного цемента и снижение объемов строительства) ОАО "Спасскцемент". В отчете компании говорится, что снижение выручки и прибыли вызвано сокращением объемов производства к аналогичному показателю 2008 г. в 3,1 раза. Кроме того, на 19,4% по сравнению с прошлым годом вырос энерготариф и на 6,8% - цены на уголь. Стоит отметить, что сегодня в работе остается лишь одна технологическая линия - Новоспасского цементного завода. Мощности пяти вращающихся печей другого завода общества выведены из рабочего режима еще с октября 2008 г.

Продолжает наращивать убытки ОАО "Тернейлес", подножку которому поставило собственное государство, обещая пресловутые заградительные пошлины на вывоз круглого леса с 2009 г. до 80%. Законопослушная компания вняла призыву правительства и с помощью японских партнеров из Sumitomo набрала кредитов и вложилась в переработку на месте. И осталась в убытке, который сложился от курсовых разниц по обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Напомним, что для реализации инвестиционных проектов "Тернейлесом" был получен кредит в японских банках, который возрос в 2009 г. до 14,595 млрд иен. Переоценка кредита в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета дала отрицательную курсовую разницу в сумме 132,642 млн руб. Вот тебе и логика государства.

Наконец-то выбралось из "пике" ОАО "Владивосток Авиа", которому ощутимо помогло... банкротство конкурента - ОАО "Дальавиа". Приморский авиаперевозчик споро занял опустевшую нишу соседа в Хабаровске, что не могло не сказаться на финансовых результатах. В отчете компании говорится, что основными положительными моментами по улучшению финансового результата стали меры по оптимизации маршрутной сети с учетом осуществления рейсов из Хабаровска, сокращение потребления керосина за счет продолжения реализации программы обновления парка воздушных судов, снижение стоимости авиаГСМ и увеличение процента занятости кресел на 8,5 процентных пункта.

Без особых проблем выходят из кризиса ведущие порты - ОАО "Находкинский морской торговый порт" и ОАО "Владивостокский морской торговый порт" даже обрадовали акционеров выплатой промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2009 г. А вот ОАО "Восточный порт", увеличившее чистую прибыль сразу в 12,6 раза, предпочитает тратить свободные средства на инвестиции в оборудование и расширение мощностей, проблемы с которыми уже давно сказываются на работе порта.

Продолжают терять грузы, а с ними и прибыль порты "второго эшелона" - ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" и ОАО "Находкинский морской рыбный порт". Надежды последнего связаны с приходом иностранных инвесторов. Напомним, что в сентябре в Находке была зарегистрирована компания "Находкинский международный терминал", которая займется строительством и дальнейшей эксплуатацией комплекса по обработке контейнеров на территории рыбного порта. Президентом компании назначен представитель южнокорейских инвесторов Чонг Джин ЁНГ. Партнерами по реализации проекта выступают ОАО "Дальневосточная транспортная группа" и ряд крупных южнокорейских компаний в области логистики и транспортных перевозок.

Достаточно уверенно выглядят крупные рыбопромышленники. ОАО "БАМР", например, на практике подтверждает статус успешной компании с грамотным менеджментом. Начиная с 2009 г. БАМР стабильно осваивает квоты, закрепленные за рыбопромысловыми организациями на период 2009-2018 гг. Ежегодно компания добывает от 130 до 160 тыс. тонн водных биологических ресурсов. Суда БАМР активно ведут промысел в Беринговом и Охотском морях, в районе Курильских островов, в исключительной экономической зоне Японии, в Японском море. Основными объектами промысла являются минтай, сельдь, кальмар, терпуг, макрурус, лемонема. Как следствие, по ряду позиций БАМР занимает доминирующее положение по объемам добычи на Дальнем Востоке, а также является крупнейшим в России производителем свежемороженого кальмара, лемонемы (50%), терпуга (27%), что позволяет компании оказывать существенное влияние на уровень цен на эту продукцию в масштабах страны. Отметим, что БАМР является держателем крупнейшей в России квоты на вылов минтая (10%) и сельди (5,8%).

На фоне успешности БАМР не могут не огорчать итоги его конкурента ОАО "Преображенская база тралового и рефрижераторного флота" (ПБТФ), где предприняли шаги по обновлению флота и при этом теряют и прибыль, и выручку. В компании сетуют, что несовершенство федерального законодательства лихорадит и разоряет предприятия рыбной отрасли. "Непродуманное законодательство приводит к двойному налогообложению рыбацких компаний, изымает значительные средства в виде всевозможных платежей. Чтобы ситуация изменилась, необходимо разработать ряд эффективных экономических мер, внести поправки в Налоговый кодекс и законы о рыболовстве и государственной границе", - считают в ПБТФ.

Ожидаемую устойчивость демонстрирует ОАО "Уссурийский бальзам". В то же время ведущий производитель алкоголя в ДФО отмечает целый "букет" факторов, которые могут негативно повлиять на прибыльность в дальнейшем. В том числе повышение ставок акцизов; наводнение рынка алкогольной продукции на территории Приморского края завозимой (более дешевой) водкой, которая находится в нелегальном обороте; cнижение покупательского спроса и рост цен на сырье.