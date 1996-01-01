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Из безработных - в предприниматели

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В условиях кризиса найти работу не так-то просто. Еще сложнее открыть свое дело, наладить производство. Однако в результате реализации "Дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда" в этот непростой год 212 приморцев открыли свое дело.

По программе, утвержденной администрацией Приморского края, предусмотрено содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 288 безработных граждан. Каждый участник программы получил 58,8 тыс. руб. - 12 кратную максимальную величину пособия по безработице на организацию предпринимательской деятельности. Причем данную сумму участники не возвращают администрации, а просто отчитываются за нее в течение года. Наибольший интерес к этому направлению программы проявили жители Уссурийска, Находки, Арсеньева, Лазовского и Кавалеровского районов. Самыми распространенными направлениями реализации малого предпринимательства и самозанятости оказались сельскохозяйственные производства, строительство, авторемонт, торговля, предоставление услуг населению.

Например, во Владивостоке один безработный гражданин открыл предпринимательскую деятельность по оказанию авторемонтных услуг, второй планирует обустроить детскую площадку с платными аттракционами. В Кавалеровском районе была открыта предпринимательская деятельность по оказанию услуг такси, в Ольгинском районе - по доставке дров населению, в Черниговском районе - по производству мяса говядины, в городе Спасске-Дальнем - по сельскохозяйственному производству и торговле. В Находке организовали предпринимательскую деятельность 8 человек - по оказанию бухгалтерских, образовательных, снабженческих услуг.

Условия получения финансовых средств, предусмотренных органами службы занятости, не так уж и сложны: достижение 18 летнего возраста, регистрация гражданина в качестве безработного с правом получения пособия по безработице, невозможность предоставления подходящей работы, желание организовать предпринимательскую деятельность, предоставление бизнес-плана по выбранному виду деятельности, прохождение тестирования на успешность в предпринимательской деятельности, заключение соответствующего договора между центром занятости населения и будущим предпринимателем, предоставление свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Как сообщила пресс-секретарь Управления государственной службы занятости населения Приморского края Альбина КОЛОСОВА, в целях выработки мотивации на предпринимательство специалистами центров занятости населения ведется подготовительная профориентационная работа. Всего информационно-консультационную помощь получили 1 387 человек. Заключены 280 договоров на организацию предпринимательской деятельности. Организовали предпринимательскую деятельность 251 человек. Затраты на реализацию данного направления программы составили - 13 470,5 тыс. руб.

"Предпринимательство - особая сфера, где необходимо сочетание личных качеств, жизненного опыта и квалификации, требуется специальная подготовка в области экономики, финансов, менеджмента, - рассказывает Альбина Колосова. - Рассматривая представленные безработными гражданами бизнес-планы, выясняется, что многие граждане не ориентированы на организацию своего бизнеса и создание рабочих мест, а желают получать прибыль за счет перепродажи товаров и оказания посреднических услуг. Поэтому перед специалистами службы занятости стоит задача определить настоящих предпринимателей т.к. неудачный предприниматель вновь может стать безработным, а это значит, что выделенные средства на субсидии будут нецелевыми".

В следующем году программа будет продолжена. Предполагается, что будет создано 900 дополнительных рабочих мест: предпринимательскую деятельность организует 680 человек, еще 220 человек из числа безработных они возьмут на работу, за что новоявленным работодателям будет оказана дополнительная материальная поддержка в размере 58,8 тыс. руб.

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