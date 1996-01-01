Интернет для всех и каждого

Интернет стал незаменимым средством общения и поиска информации. Однако человеческие потребности растут с каждым днем, а потому и технический прогресс не стоит на месте, предлагая нам все более новые и совершенные технологии Интернета. Один из крупных игроков приморского интернет-рынка - компания НТК предлагает несколько весьма удобных и выгодных способов.

На сегодняшний день в "Новой телефонной компании" используются три вида широкополосного доступа в Интернет.

Проводные технологии

Во-первых, это усовершенствованная версия технологии ADSL - ADSL2+, которая предоставляет проводной широкополосный доступ в Интернет со скоростью до 24 Мбит/сек. Для того, чтобы подключиться к такому Интернету, необходимо иметь проводной телефон от НТК в месте установки.

Во-вторых, в настоящее время активно внедряется новая технология metro Ethernet. Это также проводной широкополосный доступ в Интернет, но скорость доступа доходит до 100 Мбит/сек. Metro Ethernet устанавливается на отдельную проводную линию, поэтому проводной телефон от НТК в этом случае не обязателен.

Без проводов

Наконец, НТК предлагает своим клиентам весьма популярную и востребованную на сегодняшний день технологию WiMAX. Это уже беспроводный широкополосный доступ в Интернет со скоростью доступа до 2 Мбит/сек. В помещении, где необходим Интернет, устанавливается специальное устройство с антенной, и в результате Вы получаете полную независимость от проводных линий связи.

Мобильный Интернет

Являясь сотовым оператором, компания НТК также может предложить своим абонентам услугу мобильного Интернета по технологии GPRS/EDGE. На данный момент это направление является приоритетным для компании, ведь мобильный Интернет - это быстрый и удобный способ поиска и передачи информации практически в любом месте! Вы можете выходить в Интернете с помощью ноутбука и USB-модема или сотового телефона, или же автономно использовать свой телефон без дополнительных устройств. У "Новой телефонной компании" на этот счет есть замечательные предложения: новый тариф "ГигаWAP", а также дополнительные сервисы - безлимитный Интернет, "Гигантский Интернет" и "WAP1 Gb". На сегодняшний день НТК может предложить, пожалуй, самые низкие тарифы на GPRS и WAP-трафик на приморском рынке.

Кроме того, в компании ведется постоянная работа по оптимизации и расширению сети, поэтому даже при резком увеличении числа абонентов, ухудшение скорости передачи данных не произойдет.

Особенности USB-модемов

Говоря о USB-модемах, стоит отметить, что компактный GPRS/EDGE USB-модем, при размере со среднюю флешку, отличается широкими функциональными возможностями и не требует при этом диска с драйверами при установке. Драйвер и программа автоматически устанавливаются на компьютер при подключении устройства. В Центрах обслуживания абонентов НТК Вы можете приобрести USB-модемы марки "Huawei EG162". Благодаря USB-модему, Вы сможете совершать деловые сделки в режиме реального времени, отправлять электронные сообщения, получать доступ к информации через Интернет и даже отправлять и принимать SMS- сообщения.

Учитывая популярность USB-модемов, "Новая телефонная компания" разработала актуальный и удобный тарифный план "Модем+". Стартовый пакет этого тарифа включает в себя USB-модем, а также внушительные пакеты услуг: 300 минут бесплатных исходящих вызовов внутри сети НТК и 1Гб оплаченного трафика мобильного Интернета (WAP и GPRS).

Каждый может выбрать себе технологию входа в Интернет исходя из своих желаний и возможностей, а компания НТК, в свою очередь, готова обеспечить качественную и бесперебойную связь.