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Организация своего дела станет еще привлекательнее
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда показала свою эффективность. Поэтому, несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, программу решено продлить на 2010 г.
По словам руководителя Управления государственной службы занятости населения Приморского края Евгения МАКАРОВА, наиболее результативно программа показала себя в части организации общественных работ - из 8 000 человек, которых планировалось трудоустроить на временные работы, было трудоустроено 7 288. Востребованным оказалось и направление по стажировкам для студентов и выпускников высших и средних учебных заведений - из запланированных 608 выпускников стажировку прошли 459 человек. Не оправдались опасения и по поводу низкой активности безработных в организации собственного дела - с 40 запланированных человек в начале года число участников программы в августе было увеличено до 288. Всего же заявки на участие в ней прислали более 1 000 человек.
"В 2010 г. начатые направления также будут активно реализовываться, - говорит Евгений Макаров. - Более того, программа претерпит не только количественные изменения (например, в программе самозанятости смогут принять участие уже 900 человек), но и содержательные корректировки. Например, срок стажировки, в течение которой работодателю будет компенсироваться зарплата молодого специалиста, будет увеличен с 3 до 6 месяцев. Более того, работодателю теперь будет компенсироваться еще и зарплата наставника, который будет работать с молодыми кадрами. Некоторые изменения произойдут и в программе самозанятости - с 2010 г. авансирующее пособие предприниматель будет получать не только на открытие своего дела, но и на организацию рабочих мест. Если он возьмет на работу других безработных, он получит авансирующее пособие и за них".
В целом же прогноз ситуации на рынке труда Приморья положительный. По мнению вице-губернатора Приморья Евгения ХОХОЛЬКОВА, количество инвестиционных проектов, которые в настоящем и будущем времени будут реализовываться на территории Приморского края, велико. Поэтому потребность в трудовых ресурсах на этих проектах перекроет количество безработных, которые есть в Приморье.
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