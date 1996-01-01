FESCO ищет варианты рефинансирования кредитов

Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство") планирует рефинансировать кредиты на общую сумму $456 млн. В частности, группа ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении кредита в размере $100 млн с целью рефинансирования текущей задолженности. Также в настоящее время FESCO ведет переговоры с рядом банков о рефинансировании долга в размере $356 млн. По словам президента группы Сергея ГЕНЕРАЛОВА, на настоящий момент текущая задолженность группы составляет $840 млн. Ранее транспортной группе FESCO были предоставлены госгарантии по кредиту на 1,25 млрд руб.