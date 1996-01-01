Энфорта участвует в стройках века

Для национального оператора связи компании Энфорта уходящий 2009 г. стал годом устойчивого роста и реализации новых решений. Компания не осталась в стороне от участия в масштабных проектах, связанных как со строительством объектов к предстоящему саммиту АТЭС, так и с другими важными для края событиями.

О том, какую роль играет Энфорта в развитии экономики региона, рассказал директор Дальневосточного представительства компании Георгий ХАРЧЕНКО.

- Георгий, какие значимые проекты реализовала Энфорта в этом году?

- Прежде всего, мы обеспечили связью подрядчиков, занятых на строительстве объектов грядущего саммита. Среди них - ООО Корпорация Инжтрансстрой, КГУП "Приморский водоканал", УСК "Мост", ООО "Тихоокеанская мостостроительная компания" и другие. Теперь, например, за реконструкцией очистных сооружений центрального района Владивостока и за работами по модернизации аэропорта Владивосток можно наблюдать в режиме реального времени. Это стало возможно благодаря использованию наших защищенных каналов.

Кроме того, мы подписали крупный контракт на услуги связи с МЧС России. Виртуальная частная сеть Энфорты связала Региональные информационные центры МЧС и широкоформатные плазменные экраны, расположенные на магистралях в пяти российских городах, в том числе в Хабаровске и во Владивостоке.

Также в этом году мы получили высокую оценку со стороны Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Оборудование широкополосного доступа в Интернет, которое мы предоставили ведомству для проведения плановых антитеррористических учений, позволило организовать передачу данных и видеоинформации в режиме реального времени, несмотря на тяжелые условия, в которых проводились учения. Во многом это стало возможно благодаря качеству нашего оборудования, которое сертифицировано Системой сертификации в области связи.

- Решение таких масштабных задач требует большой ответственности и предполагает наличие опыта. Отвечает ли Энфорта этим требованиям?

- Безусловно. Первым шагом к реализации серьезных задач стал опыт работы с ООО корпорацией ИНЖТРАНССТРОЙ в прошлом году. Тогда мы обеспечили связью строителей "Спецнефтепорта" в Козьмино. Это был первый крупный проект корпорации на Дальнем Востоке. Порт должен стать конечной точкой трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", которую сооружает ОАО АК "Транснефть". Сегодня это строительство практически завершено, но мы продолжаем работать с корпорацией уже на реконструкции аэропорта Владивосток. К слову, в этом году мы запустили в коммерческую эксплуатацию сеть в городе Артем.

- В прошлом году Энфорта запустила сети в 42 российских городах. Будет ли продолжаться экспансия?

- Да, в следующем году мы планируем расширять деятельность компании еще на 25 городов. Общий объем инвестиций составит около $25 млн, а территория присутствия Энфорты, крупнейшего российского оператора WiMAX, увеличится до 93 городов. В течение 2010 г. сеть Энфорты охватит территорию, где проживает в общей сложности более 70 млн человек.

Основное строительство пройдет в центральной части страны, но развитию сети на Дальнем Востоке также будет уделяться большое внимание. Сегодня в нашей географии 9 городов - Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Ванино, Артем, Уссурийск и Находка. Останавливаться на этом мы не намерены. Все только начинается.