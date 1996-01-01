www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Энфорта участвует в стройках века

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Для национального оператора связи компании Энфорта уходящий 2009 г. стал годом устойчивого роста и реализации новых решений. Компания не осталась в стороне от участия в масштабных проектах, связанных как со строительством объектов к предстоящему саммиту АТЭС, так и с другими важными для края событиями.

О том, какую роль играет Энфорта в развитии экономики региона, рассказал директор Дальневосточного представительства компании Георгий ХАРЧЕНКО.

- Георгий, какие значимые проекты реализовала Энфорта в этом году?

- Прежде всего, мы обеспечили связью подрядчиков, занятых на строительстве объектов грядущего саммита. Среди них - ООО Корпорация Инжтрансстрой, КГУП "Приморский водоканал", УСК "Мост", ООО "Тихоокеанская мостостроительная компания" и другие. Теперь, например, за реконструкцией очистных сооружений центрального района Владивостока и за работами по модернизации аэропорта Владивосток можно наблюдать в режиме реального времени. Это стало возможно благодаря использованию наших защищенных каналов.

Кроме того, мы подписали крупный контракт на услуги связи с МЧС России. Виртуальная частная сеть Энфорты связала Региональные информационные центры МЧС и широкоформатные плазменные экраны, расположенные на магистралях в пяти российских городах, в том числе в Хабаровске и во Владивостоке.

Также в этом году мы получили высокую оценку со стороны Управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Оборудование широкополосного доступа в Интернет, которое мы предоставили ведомству для проведения плановых антитеррористических учений, позволило организовать передачу данных и видеоинформации в режиме реального времени, несмотря на тяжелые условия, в которых проводились учения. Во многом это стало возможно благодаря качеству нашего оборудования, которое сертифицировано Системой сертификации в области связи.

- Решение таких масштабных задач требует большой ответственности и предполагает наличие опыта. Отвечает ли Энфорта этим требованиям?

- Безусловно. Первым шагом к реализации серьезных задач стал опыт работы с ООО корпорацией ИНЖТРАНССТРОЙ в прошлом году. Тогда мы обеспечили связью строителей "Спецнефтепорта" в Козьмино. Это был первый крупный проект корпорации на Дальнем Востоке. Порт должен стать конечной точкой трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", которую сооружает ОАО АК "Транснефть". Сегодня это строительство практически завершено, но мы продолжаем работать с корпорацией уже на реконструкции аэропорта Владивосток. К слову, в этом году мы запустили в коммерческую эксплуатацию сеть в городе Артем.

- В прошлом году Энфорта запустила сети в 42 российских городах. Будет ли продолжаться экспансия?

- Да, в следующем году мы планируем расширять деятельность компании еще на 25 городов. Общий объем инвестиций составит около $25 млн, а территория присутствия Энфорты, крупнейшего российского оператора WiMAX, увеличится до 93 городов. В течение 2010 г. сеть Энфорты охватит территорию, где проживает в общей сложности более 70 млн человек.

Основное строительство пройдет в центральной части страны, но развитию сети на Дальнем Востоке также будет уделяться большое внимание. Сегодня в нашей географии 9 городов - Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Ванино, Артем, Уссурийск и Находка. Останавливаться на этом мы не намерены. Все только начинается.

Досье

Энфорта основана в октябре 2003 г. с целью продвижения услуг широкополосного доступа в Интернет и других передовых технологий в российских регионах. Собственниками компании являются Baring Vostok Capital Partners, Sumitomo Corporation, Bessemer Venture Partners и Европейский Банк реконструкции и Развития. Беспроводная сеть Энфорты построена на передовых мировых технологиях, включая решение WiMAX, в 68 крупнейших городах РФ, где проживает 70% всего городского населения России. Сегодня услугами Энфорты пользуются более 29 000 предприятий и 16 000 частных лиц. Энфорта является членом WiMAX Форума и Ассоциации поставщиков средств беспроводной связи Wireless Communications Association International.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru