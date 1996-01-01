"Прогрессу" добавят уставного капитала

Акционеры ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.Сазыкина" на внеочередном собрании 22 ноября приняли решение увеличить уставный капитал почти в 20 тыс. раз, с нынешних 401 тыс. 729 рублей до 8 млрд 401 тыс. 729 рублей. Всего предполагается разместить 8 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. в пользу ОАО "ОПК "Оборонпром", которому уже принадлежит 50,004% арсеньевского предприятия.