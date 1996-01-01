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Положение Приморского ГОКа остается шатким
Несмотря на работу с неполной нагрузкой, ОАО "Приморский ГОК" по итогам 9 месяцев 2009 г. получило 1,271 млн руб. чистой прибыли. Тем не менее в компании считают, что финансовое положение комбината весьма шаткое и без дополнительной поддержки в виде представления льготы на электроэнергию предприятие вполне может не выдержать затяжного кризиса и будет остановлено навсегда.
Напомним, что в декабре 2008 г. кризис остановил комбинат на два месяца из-за отсутствия спроса на вольфрамовый концентрат. Работу удалось возобновить в феврале 2009 г., однако первый и второй кварталы предприятие отработало с убытками в 8 млн руб.
Цены на вольфрамовый и медный концентраты упали на мировом рынке в 2,5 раза. Комбинат обращался в правительство с просьбой закупить вольфрамовый концентрат в госрезерв, на что получил отказ. Сегодня продукцию берут по сниженным ценам и в малом объеме.
Приморский ГОК должен осваивать новые месторождения "Скрытое" и "Забытое", лицензия на которые была выиграна на аукционе в 2007 г. Причем освоение месторождений необходимо закончить до исчерпания запасов действующего месторождения "Восток-2" в 2014 г. На строительство месторождения "Скрытое" требуется 10-15 млрд руб. Руководство ГОКа обращалось в Минэкономразвития РФ, но там посоветовали искать помощи у... иностранных партнеров.
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