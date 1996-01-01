Подразделение Росстрахнадзора в Приморье ликвидировано

Во Владивостоке ликвидировано подразделение Инспекции по страховому надзору по ДФО, головной офис которой расположен в Хабаровске. Ликвидация подразделения и перевод его специалистов в Дальневосточную инспекцию произведены в связи с оптимизацией расходов в условиях кризиса.

"Со времени реорганизации в самой Дальневосточной инспекции и в ее подразделении во Владивостоке работало в общей сложности 10 специалистов, по 5 в каждой. Естественно, разделенная инспекция потенциалом для серьезной работы не располагала. После объединения в штат было добавлено еще 5 человек, что в целом усилило организацию до 15 специалистов. Теперь при проведении, например, финансовой проверки мы можем мобилизовать бригаду из 3-4 специалистов, а это значит, что качество работы инспекторов существенно повысится. Что касается Приморья, то с этим регионом работа будет строиться так же, как все эти годы мы работали с остальными дальневосточными регионами", - сообщил "ЗР" руководитель Росстрахнадзора округа Евгений ВОРОБЬЕВ.