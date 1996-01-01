Первые на затраты

На заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства во Владивостоке было принято решение о возмещении части затрат, связанных с приобретением основных фондов и оснащением рабочих мест 3 компаниям.

По словам начальника управления предпринимательства Евгении МАЙОРОВОЙ, финансовая поддержка субъектов малого бизнеса увеличивается. Подано 45 заявок. Всего на финансовую поддержку запланировано истратить 7 млн 560 тыс. руб. Из них предприниматели уже получили 2,7 млн руб. (16 заявок), по 20 заявкам заключаются договоры, еще по 9 заявкам идет проверка документов. Причем средства бюджета Владивостока уже освоены, и сегодня деньги идут из краевого бюджета.