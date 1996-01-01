Назови "Бренд-ДВ"

Проект журнала "Дальневосточный капитал" "Бренд-ДВ" ставит своей целью определить наиболее известные бренды дальневосточных производителей. В голосовании, которое идет сейчас в Интернете, может принять участие каждый.

С вашей помощью мы хотим назвать региональные бренды, получившие наибольшее доверие покупателей, обладающие наибольшей известностью на Дальнем Востоке и в первую очередь ассоциирующиеся с Дальним Востоком. Мы включили в проект только производителей потребительских товаров для населения - продовольственных и промышленных.

"Дальневосточный капитал" приглашает к участию в опросе специалистов маркетинговых агентств и торговых сетей, руководителей компаний, чиновников, а также всех потребителей продукции, выпускаемой дальневосточными компаниями.

Назвать бренд-ДВ вы можете, посетив сайты издательской компании "Золотой Рог" www.zrpress.ru, www.dvkapital.ru, а также сайт www.profregion.ru до 15 декабря 2009 г.