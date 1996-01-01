Гендиректором ДЭК назначен Виктор Милуш

Совет директоров ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) назначил генеральным директором Виктора МИЛУША, до этого возглавлявшего филиал "ЛуТЭК" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

Как сообщила пресс-служба ДЭК, Иван БЛАГОДЫРЬ, совмещавший ранее должности гендиректора ОАО "ДЭК" (после ухода Виктора МЯСНИКА) и гендиректора ОАО "РАО Энергетические системы Востока", принял решение сконцентрироваться на стратегически важных в целом для отрасли проектах: реализации Стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока и Забайкалья, от которой зависит в долгосрочной перспективе рост экономики ДФО, а также обеспечении энергоснабжения объектов саммита АТЭС.