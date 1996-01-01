Качественные менеджеры всегда в цене

К cаммиту АТЭС во Владивостоке не только строятся дороги и мосты, к этому событию активно готовятся и предприятия различных отраслей экономики. И первое, над чем они активно работают, это совершенствование качества своей продукции. А значит, и специалисты в области сертификации и управления качеством становятся все более востребованными.

В Приморье таких специалистов выпускают только в Тихоокеанском государственном экономическом университете. В этом году кафедра управления качеством, стандартизации и сертификации ТГЭУ отмечает 10-летний юбилей.

"В 1994 г. в ТГЭУ был создан орган по сертификации "Наука-Сервис" - один из первых на территории Приморского края. Мы очень активно занимались практической деятельностью, но поскольку работали при высшем учебном заведении, у нас возникла идея обучать студентов по этому направлению, - рассказывает заведующая кафедрой управления качеством, стандартизации и сертификации ТГЭУ, кандидат экономических наук, эксперт государственной премии по качеству Татьяна ШКАРИНА. - В 1999 г. была создана наша кафедра, и уже 10 лет именно тесная связь между исследовательской и практической деятельностью лежит в основе нашей работы. То есть студенты осваивают азы профессии на практических примерах".

Практические навыки выпускников кафедры особенно ценят работодатели. Это и понятно - сфера технического регулирования в России сегодня серьезно перестраивается, на уровне федеральных законов вводятся новые технические регламенты, которые не всегда понятны руководителям производственных предприятий. И здесь именно специалисты в области менеджмента качества должны стать опорой для предприятий-производителей в части внедрения изменений. Поэтому все нововведения студенты не только тщательно изучают, но и пробуют применить их на практике.

"Востребованность специалистов, которых выпускает кафедра, объясняется тесной взаимосвязью с Учебно-научно-техническим комплексом сертификации и проблем качества (УНТК СПК). Почти все преподаватели кафедры одновременно являются экспертами по сертификации разных видов продукции, аккредитованными Госстандартом России. Именно в учебно-научно-техническом комплексе студенты проходят практику, получают первые навыки работы по подтверждению соответствия, работают в органе по сертификации продукции и услуг "Наука-сервис", испытательном центре "Океан". К услугам студентов фонд нормативной документации, насчитывающий более 6 000 экземпляров нормативных документов и другой литературы профессионального характера", - продолжает Татьяна Шкарина.

Сотрудничество с предприятиями студенты начинают еще во время обучения в университете. Поэтому темы выпускных квалификационных работ формируются по научным направлениям кафедры и по заявкам предприятий. А защита дипломов очень часто проходит непосредственно на предприятии. Творческие отношения у кафедры УКСС сложились с такими предприятиями, как ООО "Хлебный дом", ООО "Арго", ООО "Снежинка", ОАО "Ярославская горнорудная компания", ОАО "Зеленые листья" и многими другими. Выпускники кафедры работают в Приморском центре стандартизации и метрологии, Торгово-промышленной палате, органах по сертификации Приморского края, на ведущих предприятиях города Владивостока и Приморского края. Признается диплом ТГЭУ в области стандартизации, сертификации и управления качеством и за рубежом - не так давно одна из выпускниц вуза уехала в США, подтвердила там свой диплом и работает по специальности.

По мере развития кафедры создается и развивается собственная научная школа - на кафедре уже защищена не одна кандидатская диссертация, а не так давно Елена ГАФФОРОВА - первая заведующая кафедрой стандартизации и сертификации ТГЭУ - защитила докторскую диссертацию по управлению качеством.

Но, кроме получения глубоких знаний и практических навыков, для студентов важна еще и атмосфера, в которой они учатся. А на кафедре управления качеством стандартизации и сертификации она особая.

"У нас на кафедре за 10 лет уже сложились свои традиции, - продолжает Татьяна Шкарина. - В ноябре у нас проходит Неделя качества, Третий тур всероссийской студенческой олимпиады по качеству, в это же время кафедра отмечает свой день рождения. По традиции на этот праздник собираются все наши выпускники - ведь за годы обучения мы становимся настоящими друзьями. Поэтому и после окончания вуза, состоявшись в своей профессиональной деятельности, они не торопятся расстаться с альма-матер - приходят к нам со своими профессиональными вопросами, и мы им помогаем, чем можем. Более того, не так давно при кафедре организован профессиональный Клуб менеджеров по качеству, который объединил наших выпускников на профессиональной основе. Теперь в вузе создана диалоговая площадка, на которой менеджеры по качеству могут решить свои профессиональные вопросы, пообщаться друг с другом, обсудить последние нововведения в области стандартов качества".